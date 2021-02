GIÙ I VELI Di lei vi abbiamo già detto praticamente tutto: anche quando arriva e quanto costa... Sto parlando dell'Aprilia Tuono 660, che ora esce allo scoperto nel nuovo video della casa di Noale. Godiamoci la naked in tutti i suoi particolari.

TUTTI I RIFLETTORI PUNTATI Il motore da 95 CV - ma è disponibile anche in versione da 35 kW per i neopatentati - promette un'usabilità eccellente e la dotazione ciclistica di prim'ordine, così come quella elettronica – traction control, anti wheelie, cruise control, engine brake e mappe motore – garantiscono sicurezza e piacere di guida in ogni frangente.

SEGMENTO AGGUERRITO La naked media di Noale arriva dunque in un segmento agguerrito: riuscirà la Tuono 660 a farsi strada tra avversarie del calibro della Yamaha MT-07 2021 o della Street Triple R – qui la prova della 2020 – ? Non dovremo attendere molto per scoprirlo: in questi giorni c'è la presentazione stampa della Tuono 660... Restate collegati.