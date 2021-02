ECCO QUANTO COSTA La Tuono 660 era tra le naked più attese del 2021 – tanto da essere inserita anche nel nostro video che raggruppava le migliori naked in arrivo (qui il link) – ma ancor più curiosità destava il prezzo, rimasto sconosciuto fino ad oggi.

RICCHISSIMA La naked media della Casa di Noale si affaccia al mercato con un pedegree di tutto rispetto, frutto della discendenza con una delle migliori naked sportive di sempre, la sorellona Tuono V4 1100 Factory, e della similitudine nelle soluzioni tecniche con la sorella carenata RS 660. Il bicilindrico parallelo frontemarcia eroga una potenza massima di 95 CV (ma è disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW per la guida con patente A2), più che sufficiente a spingere una moto che pesa appena 183 kg in ordine di marcia. Di tutto rispetto la dotazione ciclistica e quella elettronica che comprende l’acceleratore elettronico Ride-by-Wire, il traction control multilivello, l’anti wheelie, il cruise control, l’engine brake e le mappe motore selezionabili. Per tutti gli approfondimenti vi lascio il link all’articolo di presentazione della moto.

IL PREZZO La nuova Aprilia Tuono 660 sarà disponibile a breve nelle concessionarie in tre differenti colorazioni: Concept Black, Iridium Grey e l’appariscente Acid Gold. Il prezzo è di 10.550 euro. Troppo? Troppo poco? Il mercato darà la sua sentenza, nel frattempo non vedo l’ora di provarla!