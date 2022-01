Moto e quadricicli a batteria, un 2021 in piena crescita. I dati ANCMA

Continua il trend positivo per le 2 ruote a batteria: salgono quadricicli e moto, scooter ed e-bike. In calo solo i ciclomotori. I dati ANCMA

I dati del 2020 erano in crescita, spinti soprattutto dalle flotte per lo sharing e i servizi. Il trend positivo continua anche nel 2021, ma lo fa grazie agli acquisti dei privati. Per l’anno appena concluso la mobilità elettrica su due ruote registra un +32,6% complessivo: merito soprattutto di quadricicli (+448,8%) e motociclette (+56,2%).

Crescono i numeri dell'elettrico anche nel mercato delle due ruote: i dati ANCMA 2021

I NUMERI I quadricicli (come Estrima Birò e Citroen Ami) hanno conosciuto un vero e proprio boom, passando da 716 a 3930 pezzi immatricolati; raddoppiano anche le moto, con 606 immatricolazioni contro le 388 registrate nel 2020: un risultato reso possibile anche grazie all’aumento dell’offerta di prodotto e la presenza di nuovi marchi sul mercato. Salgono del 5% anche gli scooter, con più di 6.300 veicoli immatricolati. L’unico segno meno arriva dai ciclomotori, che registrano “solo” 3.900 immatricolazioni, con un calo del 10,5%.

L’ECOBONUS ANCMA prevede una crescita anche nei prossimi anni, grazie al rifinanziamento dell’ecobonus per moto, scooter, ciclomotori, tricicli e quadricicli a trazione elettrica, 150 milioni di euro stanziati fino al 2026.

LE E-BIKE Arriveranno a primavera i dati relativi alle vendite delle biciclette a pedalata assistita, ma le prime stime parlano di un andamento in continua crescita, in linea con i numeri record registrati nel 2020, quando sono state vendute più di 280mila e-bike (crescita del +44% rispetto al 2019).

LE DICHIARAZIONI “La crescita dell’elettrico è indubbia”, ha dichiarato Gary Fabris, presidente Gruppo Veicoli Elettrici di Confindustria ANCMA e presidente di FIVE Bikes. “Una crescita evidenziata dai numeri e dall'interesse verso questi mezzi, e che abbiamo riscontrato anche nella recente EICMA. Ancor più degno di nota è il fatto che le vendite hanno interessato finalmente il mercato dei privati, il vero termometro dell'interesse verso l'elettrico. Tutte le aziende del comparto stanno lavorando per produrre mezzi sempre più performanti e accattivanti per il grande pubblico”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/01/2022