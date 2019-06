Autore:

Giulia Fermani

VIA IL KATANA TOUR Anche se ormai disponibile a listino, ogni apparizione pubblica della Suzuki Katana continua ad attirare l’attenzione degli appassionati. Per questo Suzuki ha deciso di dare il via al Suzuki Katana Tour 2019. Dedicato alla maxi di Hamamatsu, il Katana Tour si è affiancata al Suzuki DemoRide Tour per undici tappe, in programma dal 25 maggio al 29 giugno. Questo che arriva, si presenta dunque l’ultimo weekend di prove e si dividerà tra Liguria e Friuli-Venezia Giulia oltre ai test ride straordinari organizzati in occasione dell’HAT Sestriere Adventourfest.

I TEST RIDE: QUANDO E COME PRENOTARE Per prenotare ci si può appoggiare allo stesso sito Suzuki dove è possibile prenotare i DemoRide. Per registrarsi online basta selezionare la data e il luogo in cui si desidera fare il test per verificare la disponibilità di una moto nelle diverse fasce orarie previste per le prove. I test ride, della durata di circa 30 minuti, sono previsti dalle 11 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 19 e avverranno su strade aperte al traffico dietro un apripista dell’organizzazione Suzuki. Tutti i partecipanti riceveranno gadget Katana e potranno partecipare all’ aperitivo serale.

CALENDARIO KATANA TOUR Il Katana Tour ha in programma due date laziali per questo fine settimana. Venerdì 28 sarà da L.A. Moto in via Quirino Majorana 211/219 a Roma, per spostarsi poi sabato 29 ad Ariccia (RM), da Moto Superpann che accompagnerà i partecipanti ai test ride sulle rive del lago di Castel Gandolfo.

CALENDARIO DEMORIDE TOUR Il Suzuki DemoRide Tour, invece, si dividerà infine tra Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Sabato 29 sarà a Genova da Permoto Race, in via San Quirico 115 e da Battistutta, in via Aquileia 11 a Villesse (GO). Domenica 30 appuntamento al Punto Moto Pallare, a Pallare (SV), in via IV novembre 1/B e da Motoservice D.P.M., in via Nuova di Corva 72/1 a Pordenone.

LE TAPPE DELL’HAT Tre giornate di prova saranno legate alla presenza di Suzuki all’HAT Adventourfest di Sestriere (TO). Le moto in prova, V-Strom 650 XT e 1000 XT, saranno disponibili per i test su un percorso misto asfalto-sterrato, mentre con Katana e GSX-S1000 si potrà affrontare un tipico tratto di montagna ricco di curve.