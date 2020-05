CI SIAMO QUASI Dopo avervi mostrato la Superleggera V4 in galleria del vento e Alessandro Valia, collaudatore Ducati, alle prese con la Superleggera V4 a Portimao nel video onboard, oggi qualche news sull'imminente produzione della moto stradale più estrema. Parola di Claudio Domenicali, ad della Casa di Borgo Panigale.

TEST A NARDÒ Stando infatti al tweet di Domenicali, la Superleggera V4 preserie si sarebbe mossa in direzione dell'anello di Nardò per gli ultimi collaudi. La produzione della moto stradale più estrema, 224 CV per 159 kg di peso a secco, è quindi imminente.

Week 3 after restart is almost finished. Dreams are now becoming real: this is last pre production Superleggera ready to move to Nardo for final quality check. No other road homolgated bike is even close: 224 HP for 159 Kg dry weight. A real dream for any passionate biker! pic.twitter.com/dxbIoMWKU9 — Claudio Domenicali (@domenicaliC) May 15, 2020

IL TWEET Ecco le parole di Domenicali sulla Superleggera: ''La terza settimana dopo la ripartenza è quasi finita (il tweet è di alcuni giorni fa). I sogni stanno ora diventando realtà: questa è l'ultima Superleggera pre-produzione, pronta per muoversi verso Nardò, per il controllo qualità finale. Non ci sono altre moto stradali omologate lontanamente vicine a lei: 224 CV per 159 kg a secco. Un vero sogno per ogni motociclista appassionato''.

Yes we know! The bike will be on the line on 21 of May ... stay tuned for something special. We will celebrate 💪 — Claudio Domenicali (@domenicaliC) May 16, 2020

LA PRODUZIONE Nei successivi commenti al suo tweet, Claudio Domenicali ha poi affermato: ''La moto sarà sulla linea di produzione dal 21 maggio... rimanete connessi per qualcosa di speciale. Festeggeremo''. Quindi, da domani, si parte...

Kevin SF is our top priority. We are still ramping up but we will be at 100 SF/day by the end of the month therefore we will be able to deliver all bikes before summer even if even now SF is the most ordered product of our portfolio. We are also working on Saturday! — Claudio Domenicali (@domenicaliC) May 19, 2020

LA STREETFIGHTER Rispondendo invece ad un altro utente dal Regno Unito, l'ad Ducati ha parlato della Streetfighter V4: ''La SF è la nostra priorità. Stiamo accelerando, saremo a 100 Streetfighter al giorno entro la fine del mese, quindi saremo in grado di distribuire tutte le moto prima dell'estate, anche se ora è la moto più ordinata del nostro porfolio. Stiamo lavorando anche il sabato!''. Insomma, tante novità a Borgo Panigale. Resta da capire se presto vedremo anche una Streetfighter V2...