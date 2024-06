BMW R100X: la trasformazione della R80R, tra GS e G450X

Solo pochi giorni fa BMW ha annunciato l'arrivo della nuova BMW R 1300 GS Adventure – scheda tecnica e data di presentazione qui – ma oggi non è la Casa di Monaco a svelarvi una nuova moto... Oggi vi parliamo di una special nata su base R80R e trasformatasi in... un mix tra una R80 GS e una specialistica G450X.

UN PO' GS, UN PO' G450X La moto, esposta al Bike Shed Moto Show di Londra, ha raccolto più di uno sguardo. Dietro la R100X c'è Ben Norton, ingegnere di F1: ''Costruire moto è un sollievo dallo stress per me'', nonostante la R80R abbia subito 800 ore di modifiche fino a tramutarsi in qualcosa di completamente nuovo, a metà tra una GS e una G450X (la X del nome sta lì proprio a richiamare l'innovazione dell'enduro BMW). Appassionato di Dakar, voleva creare una moto che celebrasse la ricca storia di BMW in quella competizione. Sul motore boxer di 798 cc è stato aumentato l'alesaggio fino ai 1.000 cc, ma anche cambiata la rapportatura, la coppa dell'olio per una maggiore altezza da terra e per far spazio a ruota da 21'' e forcella dall'escursione maggiorata. Per ridurre il peso, poi, Norton ha anche progettato fasatura e coperture anteriori del motore.

BMW: la R80R diventa R100X

MAXI ENDURO Cerchi da 21'' e 18'' Excel sono accoppiati a forcella da 48 mm di una KTM 690 Enduro e monoammortizzatore Penske capaci di 250 e 225 mm di escursione. Il forcellone monobraccio modificato, preso da una R100RT, fa il pari con un mozzo in alluminio realizzato su misura che ospita 36 raggi invece dei 40 standard. A completare il quadro ci pensano il filtro dell'aria K&N a vista su una piastra di montaggio personalizzata, lo scarico in titanio SC Project, il telaio principale alleggerito e il telaietto posteriore reggisella in alluminio, oltre alla batteria al litio, col peso contenuto in 165 kg (circa 40 kg in meno della moto standard). Il prezzo? 40.000 sterline, circa 47.360 euro al cambio attuale. Un sacco di soldi, ma quello sguardo alla Wall-E...

Fonte: MCN

Pubblicato da Michele Perrino, 10/06/2024