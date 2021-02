CANCELLATI ANCORA Il coronavirus circola ormai da un anno e non sembra volerci dare tregua. Nonostante le contromisure, il distanziamento, le fasce e via dicendo rimane un’emergenza che non ci lascia tranquilli, e non lascia serena nemmeno BMW che – dopo aver comunicato l’assenza alla prossima edizione di EICMA – ha confermato la cancellazione dei BMW Motorrad Days 2021. Il motivo è lo stesso dell’edizione 2020: la pandemia in atto.

TRASPARENZA La decisione presa con tanto anticipo (i Motorrad Days si sarebbero dovuti tenere a luglio 2021) è frutto di una scelta di trasparenza con i propri appassionati. A questo raduno viene (e l’ho visto di persona partecipando all’edizione 2019 in sella alla S 1000 RR) gente da ogni parte del mondo, con la conseguente necessaria pianificazione del viaggio. Pensate, c’è anche chi ha spedito la moto via container dal Sud America o è arrivato via terra dalla Cina. Comunicare all’ultimo la decisione presa sarebbe stato irrispettoso per i fan… un po’ come i cambi di colore delle nostre regioni, ah no?

I MOTORRAD DAYS Se ci siete stati capirete che quella di BMW è una scelta saggia, se non lo avete mai fatto vi spiego cosa succede. In pieno stile Festival, ci sono eventi all’aperto, stunt professionisti, demo ride, stand di prodotti dedicati alle moto bavaresi… ma anche tanta birra e musica. Il binomio alcool/musica e l’atmosfera festosa difficilmente sarebbero andati d’accordo con le misure di distanziamento sociale che il Covid-19 c’impone.

APPUNTAMENTO A BERLINO L’appuntamento è rimandato a luglio 2022, per la prima volta si arriverà a Berlino, location scelta ormai due anni fa per festeggiare le 20 edizioni dei Motorrad Days.