KTM applica sconti speciali ai piloti in erba

Il futuro del motociclismo non si costruisce solo nei paddock della MotoGP, ma inizia molto prima, spesso nei campetti di terra battuta dove i più piccoli muovono i primi passi.

KTM lo sa bene e, con l'arrivo di maggio, ha deciso di spingere sull'acceleratore per agevolare l'ingresso dei nuovi piloti nel mondo del tassello. Ecco come funziona l’iniziativa e quali sono i modelli coinvolti.

La cultura del vivaio

In casa KTM la filosofia ''Ready to Race'' non è solo un adesivo sulle carene, ma un approccio che parte proprio dalle basi. L'azienda di Mattighofen investe da tempo nel supporto alle scuole guida e nell'organizzazione di eventi dedicati, cercando di creare contesti dove tu possa far muovere i primi passi a un bambino in modo sicuro e, soprattutto, divertente. L’idea è quella di far crescere la passione in un ambiente controllato, evitando il fai-da-te che spesso può essere controproducente.

I dettagli della promozione

Se stai pensando di mettere in sella un giovane pilota, sappi che la campagna è già attiva e resterà valida fino al 15 giugno 2026. L'iniziativa coinvolge l'intera gamma Minicross, coprendo sia le tradizionali motorizzazioni a combustione sia le varianti elettriche.

Collaborando con la rete dei concessionari ufficiali che aderiscono all'iniziativa, KTM ha previsto una serie di vantaggi economici che variano in base alla cilindrata o alla potenza del modello scelto.

KTM SX-E 2 salto

Gamma termica KTM SX

1.000 € di sconto sui modelli da 85 cc

800 € sui modelli da 65 cc

600 € sui modelli da 50 cc

Gamma elettrica KTM SX-E

800 € di vantaggio sui modelli E5

600 € sui modelli E3

400 € sui modelli E2 ed E2.12

A chi si rivolge

La promozione è applicabile sui modelli del Model Year 2026 e su quelli degli anni precedenti ancora disponibili a stock presso i rivenditori.

È un'occasione concreta per chi vuole puntare su mezzi tecnicamente all'avanguardia — quelli che spesso definiscono lo standard nelle competizioni junior — con un occhio di riguardo al portafoglio.

In un momento in cui l'accesso allo sport motoristico può sembrare complesso, iniziative di questo tipo rendono la scelta un po' più semplice per chi ha il cross nel DNA.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/05/2026