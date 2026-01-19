Abbigliamento

HJC, ecco le grafiche 2026 dell'integrale top di gamma RPHA 1 V2 Carbon

Avatar di Fabio Meloni, il 19/01/26

10 minuti fa - Tre le nuove colorazioni per il casco in carbonio con omologazione FIM

Tre le nuove colorazioni per il casco in carbonio con omologazione FIM per le gare

HJC RPHA 1 V2 Carbon - La Casa sudcoreana ha presentato le nuove grafiche del suo casco di punta, del quale riassumiamo le caratteristiche principali:

  • Calotta in carbonio progettata anche secondo le indicazioni dei piloti MotoGP
  • Sistema di ventilazione con cinque prese d'aria e quattro estrattori
  • Visiera con predisposizione per Pinlock (incluso nella scatola, modello 120), protezione UV del 99% e rivestimento antigraffio
  • Sistema di blocco della visiera
  • Sistema di sgancio della visiera senza attrezzi
  • Interno in tessuto antibatterico, lavabile e completamente rimovibile
  • Guanciali intercambiabili in tutte le taglie.
  • Rimozione emergenza guanciali
  • Predisposizione utilizzo occhiali
  • Predisposizione interfono
  • Sistema di chiusura cinghietto a doppia D
  • Peso circa 1.400 grammi
  • Sottogola e paranaso
  • Doppia visiera, scura e trasparente (entrambe con predispozione Pinlock)
  • Spoiler posteriore rimovibile
  • Omologazione FIM per le competizioni su pista

HJC, ecco le grafiche 2026 dell'integrale top di gamma RPHA 1 V2 Carbon. In foto, la Snow Diablo vista da sopra

HJC RPHA 1 V2 Carbon, le nuove grafiche

I colori 2026 sono tre:

  • Replica Quartararo Le Mans III

HJC, ecco le grafiche 2026 dell'integrale top di gamma RPHA 1 V2. In foto, la Carbon Quartararo Le Mans III

  • Replica Snow Diablo

HJC, ecco le grafiche 2026 dell'integrale top di gamma RPHA 1 V2 Carbon. In foto, la Snow Diablo

  • Solid (carbonio a vista; con finitura lucida o opaca)

HJC, ecco le grafiche 2026 dell'integrale top di gamma RPHA 1 V2 Carbon. In foto, la Solid (con spoiler posteriore installato)

HJC RPHA 1 V2 Carbon, taglie e prezzi

Gli RPHA 1 V2 Carbon sono disponibili con taglie dalla XXS alla XXL. I due ''Replica'' costano 1.000 euro, i due Solid costano 750 euro

Pubblicato da Fabio Meloni, 19/01/2026
