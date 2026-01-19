HJC RPHA 1 V2 Carbon - La Casa sudcoreana ha presentato le nuove grafiche del suo casco di punta, del quale riassumiamo le caratteristiche principali:
- Calotta in carbonio progettata anche secondo le indicazioni dei piloti MotoGP
- Sistema di ventilazione con cinque prese d'aria e quattro estrattori
- Visiera con predisposizione per Pinlock (incluso nella scatola, modello 120), protezione UV del 99% e rivestimento antigraffio
- Sistema di blocco della visiera
- Sistema di sgancio della visiera senza attrezzi
- Interno in tessuto antibatterico, lavabile e completamente rimovibile
- Guanciali intercambiabili in tutte le taglie.
- Rimozione emergenza guanciali
- Predisposizione utilizzo occhiali
- Predisposizione interfono
- Sistema di chiusura cinghietto a doppia D
- Peso circa 1.400 grammi
- Sottogola e paranaso
- Doppia visiera, scura e trasparente (entrambe con predispozione Pinlock)
- Spoiler posteriore rimovibile
- Omologazione FIM per le competizioni su pista
HJC, ecco le grafiche 2026 dell'integrale top di gamma RPHA 1 V2 Carbon. In foto, la Snow Diablo vista da sopra
HJC RPHA 1 V2 Carbon, le nuove grafiche
I colori 2026 sono tre:
- Replica Quartararo Le Mans III
HJC, ecco le grafiche 2026 dell'integrale top di gamma RPHA 1 V2. In foto, la Carbon Quartararo Le Mans III
- Replica Snow Diablo
HJC, ecco le grafiche 2026 dell'integrale top di gamma RPHA 1 V2 Carbon. In foto, la Snow Diablo
- Solid (carbonio a vista; con finitura lucida o opaca)
HJC, ecco le grafiche 2026 dell'integrale top di gamma RPHA 1 V2 Carbon. In foto, la Solid (con spoiler posteriore installato)
HJC RPHA 1 V2 Carbon, taglie e prezzi
Gli RPHA 1 V2 Carbon sono disponibili con taglie dalla XXS alla XXL. I due ''Replica'' costano 1.000 euro, i due Solid costano 750 euro