Col supporto dell'AI, si interagirà con la moto attraverso comandi vocali

13/01/26

4 ore fa - Lo anticipa il costruttore Ultraviolette sulla sua naked F77

Lo anticipa il costruttore Ultraviolette sulla sua naked F77 alla CES di Las Vegas, la fiera del tech

Il Costruttore indiano Ultraviolette ha presentato al CES di Las Vegas un nuovo assistente AI a comando vocale sulla sua naked elettrica F77. Denominato  in modo non molto fantasioso “Violette”, il sistema è stato sviluppato in collaborazione con SoundHound AI e consente ai motociclisti di interagire con la moto attraverso semplici comandi vocali.

Durante la dimostrazione, utilizzando la frase di attivazione “Violette”, i visitatori hanno potuto gestire le modalità di guida, avviare la navigazione e persino accedere al manuale digitale dell’utente. Il sistema è inoltre in grado di rispondere a domande pratiche come la pressione delle gomme, le istruzioni relative alla manutenzione e le guide operative.

Ultraviolette ha anche messo in evidenza funzionalità più avanzate, come i controlli pre-ride, le statistiche di guida, gli avvisi proattivi e i promemoria di assistenza, tutti accessibili senza toccare la moto né distogliere lo sguardo dalla strada.

Secondo Ultraviolette, l’idea alla base di Violette è migliorare la sicurezza e la facilità d’uso riducendo le distrazioni del pilota. L’azienda ritiene che l’intelligenza artificiale avrà un ruolo chiave nel futuro delle due ruote, soprattutto per mantenere i motociclisti informati consentendo loro di restare concentrati sulla guida. Il sistema è progettato per funzionare tramite un casco con integrazione audio, che funge da interfaccia tra il pilota e la motocicletta.

Resta ora da vedere quando Ultraviolette implementerà questa tecnologia sui modelli di produzione.

13/01/2026
