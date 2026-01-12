Col supporto dell'AI, si interagirà con la moto attraverso comandi vocali

Il Costruttore indiano Ultraviolette ha presentato al CES di Las Vegas un nuovo assistente AI a comando vocale sulla sua naked elettrica F77. Denominato in modo non molto fantasioso “Violette”, il sistema è stato sviluppato in collaborazione con SoundHound AI e consente ai motociclisti di interagire con la moto attraverso semplici comandi vocali.

Durante la dimostrazione, utilizzando la frase di attivazione “Violette”, i visitatori hanno potuto gestire le modalità di guida, avviare la navigazione e persino accedere al manuale digitale dell’utente. Il sistema è inoltre in grado di rispondere a domande pratiche come la pressione delle gomme, le istruzioni relative alla manutenzione e le guide operative.

Ultraviolette ha anche messo in evidenza funzionalità più avanzate, come i controlli pre-ride, le statistiche di guida, gli avvisi proattivi e i promemoria di assistenza, tutti accessibili senza toccare la moto né distogliere lo sguardo dalla strada.

Secondo Ultraviolette, l’idea alla base di Violette è migliorare la sicurezza e la facilità d’uso riducendo le distrazioni del pilota. L’azienda ritiene che l’intelligenza artificiale avrà un ruolo chiave nel futuro delle due ruote, soprattutto per mantenere i motociclisti informati consentendo loro di restare concentrati sulla guida. Il sistema è progettato per funzionare tramite un casco con integrazione audio, che funge da interfaccia tra il pilota e la motocicletta.

Resta ora da vedere quando Ultraviolette implementerà questa tecnologia sui modelli di produzione.

Pubblicato da Fabio Meloni, 13/01/2026