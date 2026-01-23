Bell, gamma caschi "culture": ecco i nuovi Bullitt GT, Eliminator e Custom 500

Bell, gamma caschi ''culture'' - Il brand americano Bell è molto apprezzato qui in Italia, e lo è in particolare per i suoi caschi ''culture'' - o vintage, o retrò: chiamali come vuoi. Oggi siamo a MBE per scoprire tre dei prodotti di maggior successo di questa gamma in compagnia di Carlo Rigon, direttore commerciale di Alpa Distribution, importatore e distributore ufficiale di Bell in Italia. Ci ha mostrato i nuovi Bullitt GT Carbon, Eliminator e Custom 500, dei quali riportiamo una breve descrizione prima di lasciarvi al video che abbiamo realizzato in diretta dalla Fiera di Verona.

Bullitt GT Carbon, arriva un nuovo meccanismo di sgancio della visiera

Bullitt GT Carbon unisce stile vintage a moderni materiali di alta qualità. Le prese d’aria in rete d’acciaio sono ora completamente richiudibili a vantaggio del comfort. La calotta è in fibra di carbonio composito a basso profilo e gli interni sono in vera pelle. È stato aggiornato con una nuova guarnizione della visiera e un inedito meccanismo di rimozione della stessa che non prevede l'utilizzo di attrezzi senza bisogno di attrezzi. Ha interni rimovibili e lavabili, chiusura con cinturino a doppia D, quattro prese d'aria regolabili più un estrattore e tre misure di calotta.

Bell, gamma caschi ''culture'': Bullitt GT ha una nuova guarnizione della visiera e un nuovo meccanismo di sgancio

Custom 500, cinque misure di calotta per un look senza pari

Con cinque misure di calotta che coprono le sei taglie disponibili, Custom 500 offre a detta della Casa la miglior vestibilità nel suo segmento. Ha morbidi interni trapuntati con cuciture a contrasto, calotta in fibra di vetro composito e numerose visiere optional disponibili per la massima possibilità di personalizzazione.

Bell, gamma caschi ''culture'': in foto, Custom 500

Elliminator, un casco da... Nascar in chiave motociclistica

L'Eliminator è un apprezzato integrale caratterizzato dal look quasi automobilsitico. Inconfondibile la collocazione delle prese d'aria, sia quelle superiori sia quelle nella zona del mento; spicca poi la predisposizione per l'interfono e la lente di classe ottica 1 predisposta per il Pinlock (incluso nella scatola).

Bell, gamma caschi ''culture'': in foto, Eliminator

Bell, gamma caschi ''culture'': ecco il video in diretta da MBE

