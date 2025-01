Bell Lithium (anche MIPS) 2025: l'unboxing del nuovo casco integrale

Bell presenta Lithium, il nuovo casco integrale distribuito in Italia da Alpa Distribution. Scopri caratteristiche e prezzi di Bell Lithium – anche in versione MIPS – nell'unboxing video dal Motor Bike Expo di Verona: a raccontarci il nuovo prodotto è Carlo Rigon, Direttore commerciale di Alpa Distribution.

Bell Lithium MIPS: vista laterale

Lithium è l'ultimo casco della famiglia Bell. Si tratta di un integrale con visierino parasole interno dotato di Pinlock 70 di serie. Sulla mentoniera c'è una presa d'aria, mentre sulla parte superiore della calotta c'è la seconda; la parte posteriore della calotta è contraddistinta da un estrattore – per far uscire l'aria dall'interno del casco – con uno spoiler che conferisce al casco un design sportivo. Il peso del Bell Lithium è di 1602 +/- 50 grammi.

Bell Lithium: interni

Il Lithium ha interni estraibili, lavabili e intercambiabili ed è possibile utilizzare anche interfoni universali in quanto c'è già l'alloggiamento. Una particolarità del Bell Lithium è il cinturino: nonostante si tratti di un casco con calotta in policarbonato, infatti, sulla chiusura non scende a compromessi e utilizza il sistema con anello a doppia D.

Bell: il sistema MIPS riduce le tensioni legate all'accelerazione rotazionale

Il Lithium è disponibile, come altri caschi della gamma Bell, anche in versione MIPS. Il Multi-Directional Impact Protection System altro non è che un sistema, all'interno del casco, che utilizza un piano di scorrimento per assecondare l'energia in caso di impatto. In caso di caduta, infatti, la testa può ruotare rapidamente e fermarsi all'improvviso: l'accelerazione rotazionale può creare gravi danni al cervello. Il MIPS imita il sistema di protezione del cervello stesso e, muovendosi all'interno del casco nel tentativo di ridurre la quantità di energia trasferita alla testa o dalla testa, riduce eventuali danni cerebrali.

Bell Lithium è disponibile in 3 misure di calotta con taglie dalla S alla XL. Le colorazioni sono 10 per la versione Lithium e 6 per quella Lithium MIPS, con prezzi rispettivamente a partire da 189 euro e 239,99 euro.

