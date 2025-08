Nuovo Bell Bullit GT: sempre iconico, più confortevole. La prova in video

Ci sono senza dubbio moto iconiche, ma si può parlare di iconicità per i caschi? Beh, sì col suo stile retrò nessuno è più iconico di Bell Bullit, vero best seller nella sua tipologia. Protagonista del nostro Motorunboxing è il suo erede, il nuovo Bullit GT. Cosa vorrà dire GT? Il casco retrò per eccellenza è diventanto improvvisamente un casco per motociclisti giramondo? Ora vi racconto tutto, dalle impressioni dopo la prova alle caratteristiche tecniche.

Impressioni d’uso del Bell Bullitt

Bell Bullit GT: uno scatto durante il test

Guidare con il Bell Bullitt è come fare un salto indietro nel tempo, ma per fortuna la sicurezza è quella dei giorni nostri, grazie all’omologazione ECE22.06. Il Bullit GT rispetto al suo predecessore è diventato più confortevole da usare. Per rispondere alla domanda di prima, no, non è un casco per girare il mondo in sella alla vostra moto, ma il passo in avanti è evidente. Grazie alla nuova guarnizione aggiuntiva della visiera e alla possibilità (finalmente) di chiudere le prese di ventilazione, il casco è meno rumoroso che in passato. Silenzioso in assoluto non lo sarà mai, ma è apprezzabile il passo in avanti.

Niente Pinolock, ma si appanna solo quando si mette male (col meteo)

Un'altro vantaggio della nuova guarnizione aggiuntiva è che in caso di pioggia l'acqua trafila con meno facilità all'interno della visiera, viziosità fastidiosa dei vecchi Bullit. In codizioni critiche di umidità l'assenza del Pinlock (non disponibile nemmeno tra gli optional) si fa sentire, ma durante la mia prova - tenutasi anche sotto un leggero scroscio di pioggia - la visiera si è appannata di rado, segno che il trattamento anti appannamento e la buona ventilazione ritardano la formazione di condensa all'interno del casco.

Il Bullit GT è nuovo nella calzata, più comodo da usare

Bell Bullit GT: ora è più confortevole e meglio insonorizzato

La calzata è confortevole, l’interno in microfibra scamosciata è soffice al tatto, molto piacevole anche durante le uscite più lunghe. Le guance sono ben sostenute ma non oppresse, guanciali che possono essere sostituiti per ''fittare'' al meglio il casco attorno al volto. La sensazione è che il comfort degli interni sia migliorato rispetto al passato e che le modifiche apportate dai tecnici di Bell siano efficaci.

Visibilità eccezionale per l'integrale retrò

Se il lato negativo di avere una visiera così ampia è la rumorosità, il vantaggio in termini di visibilità è evidente, sembra quasi di indossare un casco jet talmente è ampia. In città o su strade panoramiche, si apprezza davvero la differenza. Mi piace la chiusura magnetica della visiera: vezzo stilistico ma anche pratica soluzione per rendere facile la vita e tenere alla larga le ditate sulla visiera.

Caratteristiche tecniche del Bell Bullitt GT

Il nuovo Bell Bullit GT è disponibile in fibra di vetro o in fibra di carbonio

Il Bell Bullitt GT non si limita a essere un bel casco da vedere, perfetto per passeggiare sulla propria moder classic, magari sportiveggiante come la Guzzi V7 Sport. Dalla sua ha ottime caratteristiche tecniche che, insieme al suo look, lo rendono un casco da valutare se siete alla ricerca di qualcosa di stiloso ma valido dal punto di vista della sicurezza. A contribuire a tale scopo ci pensano diversi fattori, tra questi la calotta - disponibile in fibra di vetro o in fibra di carbonio (nella versione Carbon GT) - in tre differenti misure per contenere ingombro e peso, la chiusura a doppio anello, o gli interni con fodera antibatterica rimovibile e lavabile, con finitura in microfibra scamosciata per massimo comfort.

Caratteristica Dettaglio Calotta Fibra composita (fibra di vetro) o Carbon Taglie calotta 3 diverse misure per un miglior fitting Interni Rimovibili e lavabili, rivestimento in microfibra Ventilazione 4 prese superiori richiudibili + estrattore post. Chiusura Doppio anello (D-ring) Visiera Ampia, intercambiabile, opzioni a bolla o piatta Peso Circa 1.400 gr (varia in base alla taglia) Certificazioni ECE 22.06

Uno degli aspetti più intriganti del nuovo Bell Bullitt GT è l'ampissima gamma di personalizzazioni disponibili e di colorazioni, indispensabili per completare con stile il binomio moto/pilota. Per tutti i colori vi invito ad andare sul sito di Alpa Distribution, importatore ufficiale dei caschi USA in Italia.

Taglie disponibili

Bell Bullit GT: grazie alla tripla taglia di calotta, in testa rimane un casco compatto e piacevole da vedere

La calzata del Bell Bullitt GT copre un ampio spettro di misure:

XS (53-54 cm)

S (55-56 cm)

M (57-58 cm)

L (59-60 cm)

XL (61-62 cm)

XXL (63-64 cm)

Quanto costa il nuovo Bell Bullit GT

Bell Bullit GT: tra fibra di vetro e fibra di carbonio ''ballano'' solo 100 g a parità di taglia

E chiudiamo con i prezzi: a partire da 479,99 euro per la versione in fibra di vetro, a partire da 679,99 euro per quello in fibra di carbonio, in base alla grafica o alla colorazione scelta i prezzi potrebbero salire come ormai ben sappiamo.

Il video della prova di Bell Bullit GT

Ma se volete scoprire tutti i segreti del nuovo casco ''heritage'' di casa Bell, il consiglio è di mettersi comodi e fare click sul video qui sotto Scoprirete tante altre caratteristiche di questo modello iconico. Buona visione!

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/08/2025