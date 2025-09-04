BSA Bantam 350, finalmente in vendita la nuda retrò A2 riuscita nello stile e invitante nel prezzo

Monocilindrica, ispirata alla D1 degli anni Cinquanta, ha tre anni di garanzia e sella a 800 mm da terra

La nuova BSA Bantam 350 è una moto moderna nei contenuti e storica nel nome, ereditato dalla storica Bantam D1 nata nel 1948 e costruita fino agli anni Settanta. Si tratta di una nuda attuale, di piccola cilindrata e di aspetto retrò, equipaggiata con un motore monocilindrico raffreddato a liquido di 334 cc, capace di 29 CV e 30 Nm. In Italia, è offerta a un prezzo di lancio di 4.100 euro f.c. con garanzia di tre anni a chilometraggio illimitato. Vedremo arrivare anche la sorella Scrambler?

BSA Bantam 350, disponibile in cinque varianti grafiche tra le quali blu/grigio chiaro

BSA Bantam 350, caratteristiche, concorrenti e colori

La Bantam 350 si colloca nella fascia delle naked retrò di 300–350 cc, moto che strizzano l'occhio a chi cerca design iconico, facilità di guida e prezzo contenuto. Compete idealmente con modelli quali la Royal Enfield HNTR 350 (4.300 euro f.c.) e Honda GB350S (4.600 euro f.c.). È disponibile in cinque varianti grafiche: grigio scuro/grigio chiaro, giallo/grigio, rosso/grigio, blu/grigio, nero. È caratterizzata da una sella posta a 800 mm da terra e da un peso in ordine di marcia di 185 kg, leggermetne superiore a quello delle sue competitor, rispetto alle quali però è più potente. Il cerchio anteriore è di 18''. Le finiture appaiono curate: molto belli i cerchi, gli specchietti bar-end, la forcella con soffietti, l'alettatura del motore.

BSA Bantam 350, appare curata nelle finiture

BSA Bantam 350, la scheda tecnica completa

Specifica Dettagli Motore 4T, monocilindrico, DOHC, 4 valvole Cilindrata 334 cc Rapporto di compressione 11:1 Potenza massima 29 CV a 7.750 giri/min Coppia massima 29,6 Nm a 6.000 giri/min Trasmissione Cambio a 6 marce, trasmissione finale a catena Raffreddamento A liquido Sospensioni Anteriore: forcella telescopica, corsa ruota 135 mm. Posteriore: doppio ammortizzatore regolabile nel precarico, corsa ruota 100 mm Peso 185 kg in ordine di marcia Pneumatici Anteriore: 100/90-18. Posteriore: 150/70-17 Freni Anteriore: disco di 320 mm. Posteriore: disco di 240 mm. ABS. Serbatoio carburante 13 litri di capacità Dimensioni Interasse: 1.440 mm. Altezza sella: 800 mm. Inclinazione cannotto di sterzo: 29°

