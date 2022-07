Più che un video: un vero film sulla moto elettrica "eterna"

Tutto sulla Curtiss Motorcycle Opposite Of Death: la moto elettrica fatta per durare per sempre in un video di tre quarti d'ora

Della Curtiss Motorcycle Opposite Of Death vi avevo già parlato. Si tratta di una moto che nasce elettrica, ma vuole a tutti i costi essere analogica, per creare una connessione ancora più profonda con il motociclista. È un oggetto raffinatissimo e iper esclusivo, visto che la The One da cui deriva costa la bellezza di 90mila dollari. Cosa la rende così esclusiva? Come nasce un oggetto così particolare? Guardate il video che ne racconta la genesi, e che coi suoi 43 minuti, più che un video è un autentico film.

VEDI ANCHE

TE LA FAI SU MISURA L'obiettivo dei progettisti con la Opposite Of Death era realizzare una moto che durasse per sempre, senza mai diventare obsoleta. Missione compiuta, dicono, avendo progettato la moto per una facile sostituzione della batteria: l'unico componente soggetto a invecchiare, prima o poi. Personalizzabile come nessun altra, la Curtiss elettrica permette al cliente persino di regolare le le geometrie a suo piacimento, oltre a fornire da architettura base per le Curtiss del futuro. Questo e molto altro nel video ufficiale della Casa americana.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/07/2022