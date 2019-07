Autore:

La redazione

CONCEPT ELETTRICA E MITOLOGICA Curtiss Motorcycles, la factory di Birmingham, in Alabama (USA), prosegue nella sua creazione di special e concept dai nomi prelevati dalla mitologia greca e dopo Hera e Zeus, ecco Hades (o Ade, dio delle tenebre). La nuova motocicletta elettrica di Curtiss Motorcycles mostra linee essenziali e avveniristiche, con soluzioni tecniche all’avanguardia. La concept elettrica esce dai tradizionali canoni estetici perché adotta soluzioni stilistiche molto audaci, anche per un prototipo.

TELAIO DIVISO IN DUE La singolarità estetica trae origine fin dalla forma del telaio diviso a metà, con l’ammortizzatore collocato in posizione orizzontale tra le due parti e con il voluminoso motore elettrico, che sembra letteralmente appeso alla struttura della moto. Ma l’audacia stilistica non si ferma qua, basta osservare il disegno della forcella: due lame che incorniciano la ruota anteriore, oppure la forma della sella monoposto sospesa, che incorpora il faro posteriore sdoppiato in due led.

FILOSOFIA MINIMAL Ogni dettaglio sembra seguire una filosofia minimalista, ma che permette alla Curtiss Motorcycles Hades di non passare inosservata. Il costruttore, infatti, si è cimentato in questa sfida con un obiettivo chiaro: quello di costruire una moto con il minimo dispendio di energie nella sua costruzione. "Abbiamo un profondo e costante rispetto per i materiali", ha dichiarato il designer della moto, JT Nesbitt. "Il nostro obiettivo con Hades è quello di costruire la macchina meno dispendiosa possibile. Questo non vale solo per il modo in cui la motocicletta funziona, ma anche per come è costruita”. Tanto è vero che buona parte delle componenti della Hades hanno una doppia funzione.

POCHI DATI DICHIARATI Per il momento, Curtiss Motorcycles non fornisce molti dati tecnici della Hades, se non la potenza e la coppia motrice del suo motore elettrico, rispettivamente 217 CV e 199 Nm e batteria da 16,8 kWh e 399V. Data l’artigianalità e la componentistica di pregio, la moto elettrica americana dovrebbe avere un prezzo intorno ai 75.000 dollari per essere disponibile dal 2020. Stay tuned!