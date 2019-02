Autore:

Danilo Chissalè

SI SMUOVE Lo scetticismo attorno all’alimentazione elettrica delle moto rimane, nonostante ciò, il numero di motociclisti affascinati dall’elettrificazione è in costante aumento. Nel 2018 le vendite di moto in Europa sono cresciute del 9% rispetto all’anno precedente ma il dato strabiliante è quello fatto registrare dalle moto elettriche: +81%.

GOCCIA NELL’OCEANO Gridare alla rivoluzione sarebbe avventato, nonostante l’incredibile dato di crescita il mercato elettrico rappresenta solo lo 0.75% delle immatricolazioni. Le infrastrutture sono ancora arretrate, le leggi fumose (in Italia è ancora vietato circolare in autostrada con una moto elettrica) e l’autonomia rappresenta ancora un problema. D’altronde la moto è simbolo di libertà e l’autonomia risicata delle elettriche è come un guinzaglio troppo corto… non so se mi spiego.

TOP 10 La politica europea è però chiara: più elettrico, meno combustibile fossile. Gli ecoincentivi, in arrivo anche nel Belpaese, sicuramente aiuteranno la crescita del segmento. Ma quali sono i paesi europei più virtuosi? Ecco la top 10.

DALLA 10 ALLA 5 Gli ultimi posti della classifica sono occupati da Polonia e Rep.Ceca con 60 immatricolazioni. All’ottavo posto, sorpresa negativa, il Regno Unito con solo 181 unità rispetto alle 100.439 moto vendute. Poco meglio fa il Belgio con 183 moto elettriche sulle 23.000 immatricolate. Decisamente meglio fanno l’Austria - 314 – e la Germania con 620 unità.

MEDAGLIA DI LEGNO Come nel calcio, anche sulle moto elettriche ci piazziamo meglio della Germania. Se ai mondiali bastò un gol di scarto, nella classifica delle moto elettriche li sopravanziamo grazie a due unità in più, 622. In percentuale però il risultato è misero: l’elettrico rappresenta solo lo 0.23% del totale.

IL PODIO Meglio di noi fa l’Olanda, che si piazza al terzo posto con 809 immatricolazioni, e la Francia con ben 1.526 moto. Il gradino più alto del podio se lo aggiudica per distacco la Spagna con 2.970 immatricolazioni elettriche, con un aumento del 150% rispetto al 2017.