TERRITORIO URBANO Il terreno preferito della Vespa Elettrica non può che essere la città. Uno scooter dal classico design Vespa con un cuore elettrico è il non plus ultra del commuting urbano. Ed è proprio qui che si gioca tutti i suoi assi nella manica: la Vespa Elettrica non vuole essere una semplice scelta differente per rispondere alle esigenze degli "animi green" ma incarnare una vera e propria rivoluzione della mobilità cittadina su due ruote. Nonostante l'assenza di rumore, è impossibile non girarsi a guardarla grazie al suo fascino senza tempo e 5 colori dedicati. Il grigio satinato unico per tutte con la possibilità di personalizzare i dettagli (cerchi, bordi scudo e cuciture selleria) in: azzurro, giallo, verde, nero e grigio.

PERCHÈ ELETTRICA Non è la prima volta che salgo su uno scooter a propulsione elettrica. Qui a Milano ci sono diverse società di sharing che propongo il servizio ai privati cittadini proprio con flotte di scooter a zero emissioni. Sono un cliente e tester preparato con lunga esperienza delle due ruote di piccola cilindrata perché, detto tra noi, sono stati i primi mezzi con cui spostarsi da giovani e con cui evitare code infinite e sgattaiolare via veloci dal traffico anche in età adulta. In città la comodità dello scooter non si batte e visto le distanze medio/corte da coprire giornalmente le batterie di uno scooter elettrico non devono neanche essere estremamente potenti. E invece Vespa Elettrica offre, sulla carta, ben 100 km di autonomia con un pieno di carica batterie. Un'autonomia che ci fa dimenticare per sempre di passare dal nostro benzinaio di fiducia e che ci mette ampliamente al riparo da qualsiasi ansia da ricarica.