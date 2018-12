Autore:

Giulia Fermani

SCOOTER SHARING Dopo Parigi e Nizza il servizio di scooter sharing Cityscoot approda nel capoluogo lombardo. 500 scooter a emissioni zero sono disponibili da oggi per tutti i maggiori di 18 anni che devono spostarsi nell'area metropolitana di Milano.

COME FUNZIONA Ancora in fase di ampliamento, la zona coperta da Cityscoot include per il momento l'intera circonvallazione (la tratta della 90/91, per intendersi), Bicocca, Rogoredo e i dintorni dello IULM. Questo non significa che gli scooter non potranno essere utilizzati per muoversi anche nel resto della città, a patto che al termine del servizio vengano riportati nei punti predefiniti. 100% elettrica, la flotta della start-up francese Cityscoot è disponibile per il noleggio 7 giorni a settimana, 24 ore su 24 attraverso un sistema di prenotazione interamente connesso. Si fa tutto con l’App Cityscoot, disponibile per Android e iPhone: individuato lo scooter disponibile più vicino e verificato lo stato della batteria, dopo aver avviato il noleggio si avranno 10 minuti (gratis) per raggiungerlo. Per sbloccarlo si può utilizzare la app o il display dello scooter inserendo il codice a 4 cifre ricevuto al momento della conferma di prenotazione.