Autore:

Giulia Fermani

MILANO GOES ELECTRIC A partire da ottobre i milanesi potranno contare sulla doppia flotta, termica e elettrica, di Zig Zag Scooter Sharing. Dopo Milano e Roma, la condivisione di scooter elettrici arriverà a Torino, nel 2019, per poi espandersi in Spagna e Portogallo. Al fianco della flotta di Yamaha Tricity, in città da aprile, ci saranno ora 30 scooter elettrici Etropolis a 2 ruote. 30 per ora; il piano, già in atto, è di portarli a quota 120 nelle prossime settimane e, entro il 2020, non saranno più immessi nella flotta gli scooter termici. Per prenotare? Basta l'App, disponibile per iOS e Android.

PIU’ LO USI MENO SPENDI Gli scooter, che promettono prestazioni da regolare cinquantino -45 km/h- hanno una autonomia in modalità elettrica di 100 km e si ricaricano completamente in 4 ore. Come cambiano le tariffe tra flotta termica e elettrica? Gli scooter “normali” costano 29 centesimi al minuto mentre le soluzioni elettriche 25 centesimi al minuto. Il plus della flotta elettrica è proprio il prezzo: più si usano gli Etropolis di Zig Zag Scooter Sharing meno costa il noleggio. Un’intera giornata di scooter normale, infatti, costa 59 euro, mentre per passare una giornata in sella all’elettrico bastano 39 euro. Un’ora? In elettrico costa 9,90 euro.