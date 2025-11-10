Motobatt: la nuova filiale europea e le novità da EICMA 2025

Motobatt, azienda produttrice di batterie per scooter e moto, ha annunciato a EICMA 2025 le novità e i piani per il futuro

Motobatt, il produttore delle gialle batterie per moto e scooter, ha presenziato a EICMA. Scopriamo novità e progetti per il futuro.

Motobatt: le novità da EICMA 2025

A sinistra Santi Diamant, Managing Director per l’Europa, a destra Manfred Chong, CEO di Motobatt

Allo stand Motobatt a EICMA 2025 hanno parlato Manfred Chong, CEO di Motobatt, Santi Diamant, Managing Director per l’Europa e Gerardo Bres, Responsabile Vendite per l’America Latina. Grande novità è stata l’apertura della filiale europea di Motobatt, dotata di uffici e magazzino propri in Spagna. Un traguardo, questo, volto a rafforzare la presenza nel Continente e a migliorare la rete distributiva: la nuova filiale, che celebra il suo primo anno di attività, vuole consolidare la crescita di Motobatt in Europa. A EICMA l'Azienda ha presentato le sue ultime innovazioni tecnologiche, tra cui il sistema Quad Flex e la batteria ibrida brevettata, entrambe uniche sul mercato.

Motobatt: le batterie in giallo... diventano nere

Motobatt, che produce tutte le sue batterie nel caratteristico colore giallo, rispondendo alla richiesta dei motociclisti Harley-Davidson ha sviluppato una versione nera del sistema Quad Flex, realizzata per integrarsi con l’estetica delle moto americane senza comprometterne le prestazioni. Per maggiori informazioni su Motobatt potete cliccare qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/11/2025