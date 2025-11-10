Motobatt: la nuova filiale europea e le novità da EICMA 2025

Motobatt, il produttore delle gialle batterie per moto e scooter, ha presenziato a EICMA. Scopriamo novità e progetti per il futuro.
Motobatt: le novità da EICMA 2025
A sinistra Santi Diamant, Managing Director per l’Europa, a destra Manfred Chong, CEO di Motobatt
Allo stand Motobatt a EICMA 2025 hanno parlato Manfred Chong, CEO di Motobatt, Santi Diamant, Managing Director per l’Europa e Gerardo Bres, Responsabile Vendite per l’America Latina. Grande novità è stata l’apertura della filiale europea di Motobatt, dotata di uffici e magazzino propri in Spagna. Un traguardo, questo, volto a rafforzare la presenza nel Continente e a migliorare la rete distributiva: la nuova filiale, che celebra il suo primo anno di attività, vuole consolidare la crescita di Motobatt in Europa. A EICMA l'Azienda ha presentato le sue ultime innovazioni tecnologiche, tra cui il sistema Quad Flex e la batteria ibrida brevettata, entrambe uniche sul mercato.
Motobatt: le batterie in giallo... diventano nere
Motobatt, che produce tutte le sue batterie nel caratteristico colore giallo, rispondendo alla richiesta dei motociclisti Harley-Davidson ha sviluppato una versione nera del sistema Quad Flex, realizzata per integrarsi con l’estetica delle moto americane senza comprometterne le prestazioni. Per maggiori informazioni su Motobatt potete cliccare qui.