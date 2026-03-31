Bajaj Pulsar NS 400 - La Casa indiana Bajaj è presente sul mercato spagnolo con una gamma di tre modelli. La Pulsar NS 400 è uno di questi e ha le carte in regola per scuotere il segmento delle naked sportive A2.

Bajaj Pulsar NS 400, la grintosa naked ''A2'' da 40 CV che costa come una 125. Nella dotazione, la frizione antisaltellamento

È dotata di un motore monocilindrico di 373 cc, accreditato di 39 CV e 34 Nm. La dotazione, completa, include anche quickshifter, frizione antisaltellamento, forcella rovesciata con steli di 43 mm e un peso dichiarato di 174 kg in ordine di marcia. Presenti anche quattro modalità di guida (Road, Sport, Rain e l'insolita Off-Road).

Bajaj Pulsar NS 400, la grintosa naked ''A2'' da 40 CV che costa come una 125. Per ora è venduta solo in Spagna, qui in Europa

Ma il vero punto di forza della Pulsar è il prezzo: in Spagna viene proposta a 4.500 euro franco concessionario, una cifra estremamente competitiva che la rende più economica di molte 125 cc. Per esempio, la KTM 125 Duke costa 5.300 euro franco concessionario.

Bajaj Pulsar NS 400, la grintosa naked ''A2'' da 40 CV che costa come una 125. Ha di serie il quickshifter

Riportiamo tutto questo perché l’espansione di Bajaj in Europa, probabilmente, non si fermerà alla Spagna. Grazie al controllo su KTM, il marchio dispone già di una rete di distribuzione pronta all’uso, che potrebbe essere adattata per vendere (anche) le proprie moto in molti Paesi europei.

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