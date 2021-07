THE SOUND OF CANTO Nissan Leaf 2021 (qui le indiscrezioni sulla prossima generazione) è la prima auto del Gruppo giapponese a essere equipaggiata con “Canto”, il nuovo segnalatore acustico AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), conforme alle normative europee, che allerta ciclisti e pedoni dell’avvicinarsi di un veicolo 100% elettrico. “Canto” nasce dall’esigenza di far percepire distintamente il passaggio di un’auto a zero emissioni, il cui motore - come sappiamo - non emette rumori.

ROMPERE IL SILENZIO Questo sound davvero originale è stato sviluppato in Giappone dal team guidato da Marco Fioravanti, Regional Vice President Product Planning AMIEO, in collaborazione con esperti di design del suono. “Canto” è stato poi perfezionato presso il Nissan Technical Centre Europe. L’avviso sonoro varia di tono nelle fasi di accelerazione, decelerazione o retromarcia. Il sistema si attiva automaticamente e rimane in funzione fino ai 30 km/h, creando un effetto che attira l’attenzione senza ma mai essere invasivo o fastidioso per pedoni, residenti e ciclisti.

ORECCHIO SOPRAFFINO I progettisti di “Canto” si sono concentrati sulle modalità di percezione delle onde sonore e di elaborazione da parte dell’orecchio umano, mettendo a punto un dispositivo sonoro riconoscibile nei contesti urbani affollati e sulle strade trafficate. Paul Speed-Andrews, Noise and Vibration Development Manager del Nissan Technical Centre Europe - nel video a centro pagina - spiega la nascita e lo sviluppo della funzione “Canto”. Nissan Leaf MY 2021 (qui la nostra prova) è disponibile nella versione da 40 kWh negli allestimenti: Acenta, Business, N-Connecta e Tekna e con batterie maggiorate da 62 kWh. Il listino di Leaf attacca da 20.800 euro (con contributo Nissan e incentivo statale).