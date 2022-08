Quanto puoi abbassare il tempo sul giro cambiando solo le gomme?

Chi frequenta le piste nei track day, almeno una volta una domanda come questa se l'è posta: quanto influiscono le gomme nel tempo sul giro? Che differenza c'è tra uno pneumatico normale - magari di quelli che privilegiano la riduzione dei consumi - rispetto a una gomma sportiva e una semi-slick omologata per la strada? Pur senza esaurire un argomento che avrebbe bisogno di una casistica molto ampia, i test di Driven Media che potete vedere nel video qui sotto danno alcuni interessanti spunti di riflessione.

LE GOMME DEL TEST Il video qui sopra è solo una puntata della serie More Fast, in cui passo dopo passo una Subaru Impreza WRX Wagon viene modificata nel tentativo di farla andare veloce in circuito come una Lamborghini Murcielago. Il capitolo di cui sopra riguarda appunto la scelta delle gomme e vengono messe a confronto delle Infinity Ecomax da circa 70 euro con delle sportive Bridgestone Potenza Sport da 120 euro e delle Nankang Sportnex AR1 semi-slick da 180 euro (i prezzi si riferiscono al mercato inglese). Cosa cambia tra l'una e l'altra, a parità di macchina, lo dice il cronometro...

La Subaru Impreza WRX Wagon impiegata nel test

I TEMPI SUL GIRO Primo giro con gomme standard usurate - non elencate qui sopra - per stabilire un tempo di riferimento: 58,79 secondi, con il pilota Scott Mansell che ha lamentato l'impossibilità di impostare e seguire fedelmente le traiettorie. Sorprendentemente il treno di gomme nuove Infinity ha migliorato il crono di appena 2,4 decimi di secondo, e ha dato quasi gli stessi problemi rilevati in precedenza a causa delle spalle troppo cedevoli. Il grande passo in avanti lo fanno le sportive Bridgestone, che hanno permesso di guadagnare 9,5 decimi di secondo e una guida molto più precisa (crono 57,84 s). Altri 6 decimi si risparmiano con le Nankang, una volta scaldate e gonfiate nel modo appropriato: inizialmente i ragazzi di Driven Media sabagliano le pressioni perché il costruttore della gomma le indica a caldo e non a freddo, come si fa di solito. Naturalmente il vantaggio aumenta tanto più la pista si allunga, ma pare sostenibile che le ''intermedie'' siano il compromesso migliore per la maggior parte dei piloti della domenica.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/08/2022