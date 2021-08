Senti nominare Gazoo Racing, brand sportivo di Toyota, e subito ti viene in mente quel piccolo capolavoro che è la Toyota GR Yaris (qui in video contro la Hyundai i30 N), la belvetta a trazione integrale con 260 cavalli nata per permettere di omologare l'auto per il Mondiale Rally. I più attenti ricorderanno anche la coupé GR 86 e la sua sorella maggiore GR Supra; forse persino l'allestimento speciale del crossover Toyota C-HR GR Sport. Ma quanti ricordano che in alcuni mercati le insegne della squadra corse hanno nobilitato persino il lussuoso fuoristrada Land Cruiser? Eppure è così e solo chi ricorda quest'ultima realizzazione della Casa giapponese potrebbe rimanere indifferente davanti al Toyota Hilux Revo GR Sport: il nuovo pick-up in salsa Gazoo, che potete ammirare nel video qui sotto, tratto dal canale YouTube ufficiale.

UN PICK-UP FATTO PER L'ASFALTO Basta l'anteprima per capire che qui c'è in ballo molto più di una semplice caratterizzazione estetica. Se infatti lo spot mostra due differenti versioni del pick-up giapponese, l'attenzione cade sul Toyota Hilux Revo GR Sport Lo-Floor - quello di colore rosso - una versione vistosamente ribassata e dotata di cerchi da 17 pollici, che gli donano un look davvero... personale. Alla postura ''pancia a terra'' si abbina una trazione esclusivamente posteriore, che certo è inusuale per un pick-up, e un motore 4 cilindri turbodiesel da 2,8 litri che sembra in grado di sostenere le ambizioni sportiveggianti grazie ai suoi 201 CV e 500 Nm di coppia: con il contributo di un cambio automatico a 6 rapporti, con palette di comando al volante, per l'impiego manuale-sequenziale.

La Toyota Hilux Revo GR Sport Lo-Floor

I PREZZI Fascioni dedicati, parafanghi in tinta con la carrozzeria e pinze freno rosse completano la caratterizzazione estetica: tanto del Lo-Floor quanto del più tradizionale Toyota Hilux Revo GR Sport Hi-Floor, che lo accompagna nello spot. Quest'ultimo mantiene la trazione integrale e più proporzionate ruote da 18 pollici, con ammortizzatori monotubo ottimizzati, concedendosi però gomme dalla destinazione stradale. Entrambi i pick-up firmati da Gazoo Racing sono già in vendita a prezzi che partono dall'equivalente di 23.300 euro per la versione Lo-Floor a trazione posteriore e 34.000 euro per la Hi-Floor AWD. Per ora si trovano solo in Tailandia, ma Hilux è un modello importato in Italia, proprio con il Diesel da 2,8 litri: che possa arrivare anche da noi?

Listino Toyota Hilux

Allestimento CV / Kw Prezzo Hilux 2.4 D-4D C&C 2WD Active 150 / 110 27.260 € Hilux 2.4 D-4D Single Cab 2WD Active 150 / 110 28.054 € Hilux 2.4 D-4D C&C 2WD Comfort 150 / 110 30.250 € Hilux 2.4 D-4D Single Cab 2WD Comfort 150 / 110 30.860 € Hilux 2.4 D-4D Extra Cab Comfort 4WD 150 / 110 32.537 € Hilux 2.4 D-4D Double Cab Comfort 4WD 150 / 110 34.245 € Hilux 2.4 D-4D Extra Cab Lounge 4WD 150 / 110 36.441 € Hilux 2.4 D-4D Double Cab Lounge 4WD 150 / 110 38.515 € Hilux 2.4 D-4D Double Cab Comfort 4WD Aut. 150 / 110 40.314 € Hilux 2.4 D-4D Double Cab Executive 4WD 150 / 110 41.931 € Hilux 2.8 D-4D Double Cab Lounge 4WD 204 / 150 43.273 € Hilux 2.4 D-4D Double Cab Executive 4WD Aut. 150 / 110 43.730 € Hilux 2.4 D-4D Double Cab Invincible 4WD Aut. 150 / 110 47.787 € Hilux 2.8 D-4D Double Cab Lounge 4WD Aut. 204 / 150 48.854 € Hilux 2.8 D-4D Double Cab Invincible 4WD Aut. 204 / 150 51.874 € Carica altri 9 allestimenti