Tesla Model 3 restyling? No, Model 3 Porsche-Cayman-style

In nuove tecnologie di propulsione elettrica e di guida autonoma è una campionessa. In termini di stile e personalità, ci sono invece margini di perfezionamento. Nell'attesa che Tesla Model 3 e il suo caratteristico frontale a becco d'anatra ricevano l'aggiornamento di metà ciclo vita, a calendario entro il 2023, un proprietario del Massachusetts si è preso la licenza di migliorare il look del suo esemplare in modo assai originale. Cioè ispirandosi a Porsche Cayman GT4. Il risultato è quello che si apprezza in video.



MODEL 3 GT Un matrimonio che all'orecchio suona improbabile è in realtà, alla vista, più azzeccato del previsto. Tanto che un'operazione artigianale passa quasi per pacchetto di interventi dal carattere ufficiale. Biglietto da visita della Model 3 in Cayman-style è indubbiamente il paraurti personalizzato, con grandi prese d'aria molto simili a quelle di Cayman GT4. Poco sopra, ecco un cofano in carbonio forgiato con condotti dell'aria in stile GT4 RS, un nuovo emblema Tesla che ricorda lo stemma Porsche, inoltre calotte specchi retrovisori che - più che da una Porsche - sembrano presi in prestito da una BMW M. Il veicolo è infine stato ribassato e avvolto in un involucro dorato, con cerchi in lega aftermarket. Non è finita qui: l'aggressivo kit carrozzeria include spoiler posteriore prominente, diffusore posteriore, nuove luci posteriori a LED. All'interno, un volante a cloche con inserti in carbonio forgiato, a fare il paio col cofano stesso.

ANCHE SOSTANZA Un bodykit esclusivo, ma anche un upgrade delle performance. Grazie al setup Ghost Stage 2 della canadese Ingenext, cresce la potenza dei due motori elettrici e descresce il crono sullo 0-100 km/h, ora di 3,2 secondi, per un ''personal best'' sul quarto di miglio di 11,6 secondi e una velocità massima di 186 km/h. Che poi Cayman GT4, da guidare, sia un altro pianeta, è tutt'altro discorso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/04/2023