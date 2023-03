Clienti Tesla rimpiazzano la cloche con volanti normali: esauriti

Funzionano sulle monoposto di F1 perché hanno lo sterzo molto diretto e un raggio di sterzata molto ampio; potrebbero funzionare con un sistema steer-by-wire come sulla Lexus RZ 450e, che non ti richiede mai di spostare le mani sulla corona per affrontare le manovre e le curve più strette, ma che la cloche proposta da Tesla come il volante del futuro non sia una buona idea se ne sono accorti anche molti clienti. La prova è che, quando Tesla ha messo in vendita per 700 dollari un volante di ricambio con cui rimpiazzare la cloche (yoke, si chiama negli USA), tale accessorio è andato esaurito in appena una settimana. Troppe le richieste o la Casa americana non si aspettava un simile ''successo''?

VEDI ANCHE

COME CI SIAMO ARRIVATI Tesla aveva annunciato nel gennaio 2021 che la berlina elettrica Model S aggiornata e il SUV Model X sarebbero stati dotati di una sorta di cloche, quadrata e priva della parte superiore della corona, al posto di un volante tradizionale. Inizialmente, questa era un'opzione, ma in breve tempo il produttore di auto elettriche ha deciso che questa sarebbe stata la dotazione di serie. Per tutta risposta non sono mancate le critiche: persino dell'autorevole Consumer Reports americana. Ma davvero bisogna pagare e fare la fila per rimediare a un passo falso dell'Azienda? Dopotutto è anche una questione di sicurezza.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/03/2023