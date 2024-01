Termini Imerese protagonista su YouTube: il video di Forgotten Buildings

''In questa fabbrica di automobili ormai abbandonata venivano realizzati tutti i tipi di modelli di auto. Dall'iconica Fiat 500 alla mitica Fiat Panda. Dalla chiusura tutto è stato lasciato al degrado, regalando un panorama unico. In questo episodio ci intrufoliamo all'interno di questa fabbrica altamente protetta per scoprirne i resti nascosti'': così il canale Forgotten Buildings introduce il suo recente video nella fabbrica abbandonata di Termini Imerese, che potete guardare qui sotto.

I BEI TEMPI ANDATI Al di la del parlato in inglese è davvero suggestivo e anche malinconico seguire le telecamere mentre si addentrano tra i vari reparti della fabbrica siciliana. Fabbrica che nel frattempo, dopo le riprese di cui sopra, è stata venduta e non è più accessibile, si dice, in quanto in via di demolizione. Ecco dunque che il filmato di Forgotten Buildings rimane a testimonianza della gloria che fu. Un tuffo nel passato della grandezza industriale italiana. Buona visione

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/01/2024