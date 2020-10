ELECTRIC FOR ALL L'attesa è quasi giunta al termine: giovedì 15 ottobre, ore 17 in punto, in diretta streaming Renault Groupe toglie definitivamente i veli a Dacia Spring, il SUV elettrico low cost che punta a democratizzare la filosofia stessa di auto elettrica. A tenere a battesimo l'e-SUV del brand franco-rumeno è in prima persona Luca De Meo, Ceo del Gruppo fresco di nomina. La cerimonia della world premiere nel video live qui sotto: nel frattempo, in gallery, un video teaser scalda l'atmosfera. Alla ribalta, Dacia Spring (l'auto di serie, non la concept presentata in primavera) ma non soltanto...

NISSAN ARIYA DOCET L'evento inaugurale di Renault eWays, serie di incontri digitali che dal 15 ottobre si susseguiranno fino al 23 ottobre, e durante i quali la Losanga illusterà la propria intera strategia di elettrificazione della gamma e dei servizi annessi (si potrà seguire sulla piattaforma dedicata), è pure il palcoscenico per l'attesa concept di SUV elettrico a marchio Renault, un'auto costruita sulla nuova piattaforma modulare CMF-EV, la stessa già adottata da Nissan Ariya, modello del quale la cugina europea dovrebbe ricalcare buona parte delle soluzioni tecniche, differenziandosi in fatto di stile esterno (vedi il teaser dei fari a LED in copertina) e interno. Il futuro SUV Renault a zero emissioni (un'evoluzione del prototipo Morphoz?) è previsto al debutto sul mercato nel corso del 2021. Come suggerisce il mini-video teaser (sempre in gallery), Restez Connecté e appuntamento all'ora X.