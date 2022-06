Alfa Romeo Stelvio by SD Carbon: com'è velenoso il SUV del biscione (video)

LA STELVIO DIVENTA CATTIVA CON IL BODYKIT L’arrivo della versione Estrema di Alfa Romeo Stelvio è il preludio al debutto del restyling del 2023 per il SUV italiano, che è stato lanciato nel 2016. Un allestimento creato dalla casa italiana, che enfatizza il carattere sportivo di questo modello, esattamente come la Giulia, pur senza toccare l’apice della Quadrifoglio, che resta una perla rara soprattutto per prestazioni, nella gamma del Biscione. Ma le versioni standard del SUV di Arese hanno avuto un ottimo successo perché sono molto piacevoli da guidare e hanno uno stile riuscito, diremmo esclusivo. Tuttavia, se ciò non bastasse, ci sono specialisti aftermarket come i cinesi di SD Carbon che offrono un bodykit per la Stelvio, che le regala un look davvero esagerato e supersportivo. In effetti, il modello a ruote alte di Alfa Romeo è stato oggetto di poche attenzioni da parte dei preparatori, probabilmente perché, di solito, si concentrano su rivali più popolari come Audi Q5, BMW X3 e Mercedes GLC. Tuttavia, la trasformazione di SD Carbon è piuttosto profonda, per cambiare drasticamente l'aspetto della Stelvio.

Alfa Romeo Stelvio by SD Carbon: il SUV di Arese trasformato dagli specialisti cinesiTUTTI I PEZZI DELLA TRASFORMAZIONE La caratteristica più attraente sono i passaruota anteriori e posteriori allargati e realizzati in fibra di carbonio a matrice polimerica (FRP). Come si può vedere nelle foto scattate durante la lavorazione (la Stelvio blu), la larghezza notevolmente aumentata rende necessario l'uso di distanziali per portare le ruote in linea con i componenti aggiuntivi. In effetti, un set di cerchi in lega con pneumatici più larghi come quelli del modello finito sembrano decisamente più adatti per completare l’opera di trasformazione. Oltre ai parafanghi, il paraurti anteriore monta uno splitter in fibra di carbonio, mentre il cofano opzionale in FRP o in fibra di carbonio standard aggiunge più aggressività. Al mix esplosivo contribuiscono le minigonne laterali più larghe, una piccola “unghia” in carbonio sul portellone e uno spoiler più grande sul tetto, insieme a un diffusore in fibra di carbonio. Quest'ultimo sembra strano con i doppi terminali di scarico di serie; quindi, è possibile il montaggio di tubi di scarico più grandi. Secondo SD Carbon, il bodykit è stato creato per le varianti standard della Stelvio. Tuttavia, una factory britannica, la Deranged ha adattato i pezzi alla Quadrifoglio. Questo modello realizzato in esemplare unico è dotato di cerchi Vossen da 22 pollici di diametro e non presenta alcuna modifica al motore, che rimane il V6 biturbo da 2,9 litri da 510 CV. Guardate il video per apprezzare il lavoro del team britannico sulla Stelvio Quadrifoglio.

QUANTO COSTA IL BODYKIT? L'intero kit è offerto sul sito web statunitense Performance Speed Shop al prezzo di 6.180 dollari (circa 5.850 euro al cambio attuale), escluso il cofano. In alternativa, si possono preferire gli acquisti individuali del cofano in fibra di carbonio da 1.512 dollari (1.430 euro), o in FRP a 880 dollari (833 euro), il labbro anteriore da 1.290 dollari (1.221 euro), i passaruota allargati in FRP da 1.680 dollari (1.590 euro), le minigonne laterali da 760 dollari (720 euro), lo spoiler sul portellone da 480 dollari (454 euro), lo spoiler sul tetto da 680 dollari (644 euro) e il diffusore da 1.290 dollari (1.221 euro). I prezzi sopra indicati si riferiscono a elementi di fibra di carbonio intrecciata con una finitura lucida, eventuali altre lavorazioni implicano un aumento dei prezzi. E a voi, proprietari di Alfa Romeo Stelvio, piace questa proposta? Vorreste aggiornare il vostro SUV con questo super bodykit aftermarket oppure preferite mantenerne intatto il design?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/06/2022