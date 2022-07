Nissan Z by Hycade: la sportiva dal gusto retrò veste i panni del bodybuilder

STILE VINTAGE CHE PIACE, MA… Il debutto della Nissan Z, nuova sportiva della casa giapponese, è stato annunciato per il 2023 e ormai ne conosciamo bene le caratteristiche tecniche e il design. Il suo nuovo stile ha una bella differenza dai modelli 350Z e 370Z che l'hanno preceduta, evocando invece una parentela con classici come la 240Z e la 280Z. La maggior parte degli appassionati sembra apprezzare l'aspetto dal sapore vintage ma alcuni vedrebbero bene un po’ di muscoli in più sulla carrozzeria della coupé. Fra i molti esercizi di stile già comparsi sul web, ce ne è uno che esalta le forme della sportiva ed è realizzato dal designer Hycade, che ha ideato in maniera totalmente autonoma una Z Nismo dal look estremo, ma chissà che non possa scendere davvero in strada.

CAMBIA LOOK RADICALMENTE Nel trasformare l’auto, il designer ha iniziato dalla parte anteriore, realizzando un audace musetto con una presa d'aria allargata, uno splitter pronunciato e un paraurti più formoso e aggressivo. Come con qualsiasi buon body kit aftermarket, i passaruota anteriori e posteriori sono stati allargati, mettendo l’accento sull’aspetto più atletico dell'auto sulla strada. È stato inoltre montato un elemento estetico su cofano enfatizzarne ulteriormente l’aspetto sportivo. Le modifiche continuano lungo i lati con un paio di minigonne e un set di ruote aftermarket di maggiore diametro per riempire perfettamente i parafanghi super larghi. Nella porzione posteriore della Nissan Z di Hycade è stata montata un’ala fissa più ampia, un paraurti di generose dimensioni, tubi di scappamento più grandi e un diffusore esclusivo.

VEDI ANCHE

Nissan Z by Hycade: la super coupé giapponese vista davanti e dietroIL MOTORE RESTA UGUALE, PER ADESSO… Non è chiaro se il designer abbia in programma di lavorare con un preparatore per dare più energia all’auto, ma non saremmo sorpresi se, alla fine, questa ipotesi diventasse realtà grazie a una bella iniezione di potenza e coppia. Dopotutto, anche i modelli Z di Nissan sono stati apprezzati dagli appassionati e vengono spesso modificati e aggiornati. Il SEMA Show 2022 di Las Vegas aprirà i battenti ai primi di novembre e la Nissan Z by Hycade sarà esposta in occasione della rassegna americana. Ci aspettiamo che questo esemplare iper-vitaminizzato diventerà protagonista alla rassegna americana e chissà che non compaia anche in qualche salone dell’auto sul Vecchio Continente.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/07/2022