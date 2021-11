Anticipazioni

Uno zero in più nel nome, ma è uno zero che moltiplica per dieci. Non le dimensioni: è il grado di modernità, che cresce in modo esponenziale nei confronti del fratello ''piccolo'', che è CX-5. Mazda è quasi pronta a svelare il primo di numerosi nuovi modelli di SUV: nuovo CX-50 farà il suo debutto il 15 novembre 2021. Da Hiroshima, ecco un video teaser che ne mostra un vago sguardo mentre attraversa una foresta, confermando anche alcuni dettagli e confermando soprattutto che - nella gerarchia dei veicoli Mazda a guida alta - CX-50 si piazzerà proprio un gradino sopra CX-5.



TAGLIA L Mazda ci anticipa come nuova CX-50 utilizzerà la stessa piattaforma delle attuali Mazda3 e CX-30, opportunamente allungata per aderire alle dimensioni di un SUV di fascia medio grande. Le misure esatte sono ancora sconosciute: ci aspettiamo in ogni caso un SUV di circa 4 metri e 70, dal compito di presidiare un segmento che il marchio giapponese, in Europa, al momento trascura. Come molti nuovi modelli SUV in questi giorni, CX-50 viene presentato come un veicolo ''dallo stile di vita attivo'' e con ''capacità di trazione integrale migliorate'': slogan che presto avremo occasione di approfondire.

PARENTELE La produzione di Mazda CX-50 inizierà a gennaio 2022 (anche) nel nuovo stabilimento Mazda in Alabama, sito condiviso con Toyota. Anche Toyota Corolla Cross è costruita in quella stessa struttura ed è possibile che CX-50 condivida alcune componenti con la sua compatriota. Componenti tra le quali non i motori: il SUV Mazda ricorrerà probabilmente agli stessi propulsori di CX-5, ovvero i 4 cilindri in linea benzina da 2 litri e 2,2 litri e (forse) il diesel da 2,2 litri. L'ibrido? Non menzionato. Maggiori info su CX-50 sono comunque dietro l'angolo: torna a trovarci all'ora X.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/11/2021