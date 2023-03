No catene, no party. Pure Wrangler... Il video è tragicomico

Esistono contesti estremi in cui soltanto un vero fuoristrada può cavarsela da solo. Esistono altresì contesti in cui nemmeno un fuoristrada vecchio stile, se sprovvisto di certi accessori, può disimpegnarsi senza farsi male. E se è cocciuto, fare male pure agli altri. Lo ha imparato a proprie spese il proprietario di un Jeep Wrangler alle prese con le neve fresca. No catene, no party. Anzi, non parti proprio. Insisti? Allora oltre alla beffa causi il danno.



CLIMATE CHANGE Dai risvolti comici, l'incidente è stato recentemente catturato presso l'Heavenly Resort a South Lake Tahoe, in California, zona sulla quale, negli ultimi giorni, sono caduti oltre 170 cm di neve (alla faccia del nomignolo di ''Sunshine State''). La Jeep inizia a ''pattinare'' e sbatte contro un cumulo di neve. Nulla di grave, finché l'ego non ha il sopravvento.

PISTAAA Anziché attendere i soccorsi, o un miglioramento delle condizioni meteo, l'automobilista si ostina a volersi salvare da solo. Finendo per ruotare su se stesso, scivolare giù per la collina, infine terminare la sua corsa contro una innocente Tesla Model 3, innescando una mini-carambola tra ''naufraghi''. Non è colpa di Wrangler: certe situazioni sono proibitive, solo un cingolato ne esce indenne. È ''colpa'' di tutti coloro che (hi-hi), anziché stare a guardare, non hanno scaraventato fuori dalla macchina l'autista.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/03/2023