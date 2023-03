Emozioni vintage: il video di una F1 del 1978 sul bagnato

Il rombo del motore che si impenna, quando le ruote pattinano sulla pista allagata dalla pioggia, e Patrick Depailler sulla sua Tyrrell 008 in continua correzione sulla pista di Montreal: sono emozioni d'altri tempi quelle che si provano guardando il video qui sotto, documento di una Formula 1 eroica in cui il controsterzo era una condizione quasi costante e l'unico modo per domare certi mostri perennemente in acquaplaning. Benvenuti - anzi bentornati - nel 1978, quando l'elettronica non esisteva e l'unica variabile erano gli attributi del pilota.

MOSTRO BAGNATO, MOSTRO INC...TO La Tyrrell in questione pesava 590 kg e aveva un motore Ford Cosworth DFV V8 da 3,0 litri che erogava circa 450 CV. In modo non molto gentile, va sottolineato. Ora le F1 vanno meglio e più forte; ottenere le massime prestazioni non è meno difficile, dicono, ma certo meno spettacolare: nel video vintage qui sopra, girato durante le prove del GP del Canada, non passa secondo che la classe di Depailler non strappi allo spettatore mormorii di stupore. Che tempi! Che piloti!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/03/2023