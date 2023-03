La NASCAR celebra i suoi primi 75 anni con un video da pelle d'oca

Dalle corse a 177 km/h sulla sabbia della spiaggia di Daytona Beach alle sportellate negli ovali sul filo dei 340 km/h: tanto basta per capire quanto siano cambiate le gare della NASCAR nei suoi primi 75 anni di storia. E per ricordare tutta la strada fatta - sempre alla massima velocità - la National Association for Stock Car Auto Racing ha realizzato questo emozionante video.

NASCAR VS FORMULA 1 NASCAR è la formula americana per le auto derivate dalla serie. Derivate molto alla lontana, sia chiaro, come ben sa chi ha visto il film Days Of Thunder con Tom Cruise (praticamente un Top Gun ambientato negli ovali). Poco nota in Italia, è invece polarissima all'estero, dove viene trasmessa in 150 nazioni. Negli USA è molto più amata della Formula 1, tanto da essere il secondo avvenimento sportivo più seguito in tv, subito dopo il Super Bowl. E il video celebrativo non poteva che essere all'altezza.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/03/2023