Nascar, la follia di Chastain: a manetta contro il muro per superare i rivali - Video

C’è chi, giocando ai videogame di corse, soprattutto quelli ambientati nel mondo delle gare americane su ovale, lo ha fatto almeno una volta e chi… mente. E poi c’è anche chi, come Ross Chastain, invece, ha realizzato una manovra del genere anche nella vita reale. Una delle acrobazie più frequenti alla Playstation e al contempo più improbabili da replicare, dallo scorso weekend ha avuto invece una sua fiera applicazione anche nelle corse vere e proprie, diventando immediatamente virale sul web. Il protagonista è stato Ross Chastain, 29enne della Chevrolet del team Trackhouse Racing che compete nella Cup Series, la massima categoria della Nascar: nel corso dell’ultimo giro, per recuperare terreno e posizioni, il pilota statunitense ha percorso la curva conclusiva della gara a tutta velocità, appoggiandosi al muro esterno per scavalcare ben cinque rivali in un sol boccone.

INCREDULITÀ Una manovra decisamente folle, che ha danneggiato la Chevrolet di Chastain, arrivato sotto la bandiera a scacchi in una nuvola di fumo. Ma che, complice la bassa velocità media sull’ovale di Martinsville, ha anche consentito al pilota di raggiungere il risultato sperato portando a casa la quarta posizione che gli darà la chance di giocarsi la vittoria del campionato nell’ultimo appuntamento di scena sulla pista di Phoenix. Una manovra che ha anche consentito a Chastain di siglare il nuovo giro record della pista, concluso in 18 secondi e 845 millesimi. E che ha inevitabilmente fatto il giro del mondo, incontrando anche l’approvazione di un certo Fernando Alonso. “Questa è la cosa migliore – ha scritto l’asturiano sui suoi canali social – che ho visto nelle corse del 2022. Lo abbiamo fatto tutti nei videogiochi con i danni disattivati, ma non ho mai pensato che sarebbe diventato realtà”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/11/2022