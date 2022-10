41 Ferrari alla prova del sound: un video tutto da ascoltare

Alienati dalla musica trap? Ascoltatevi il concerto dei pistoni in questo video, che raccoglie l'avvimento di 41 motori made in Maranello dagli anni 60 a oggi. Si va dal mitico V12 della Ferrari 250 GTO al V8 biturbo della Ferrari F40; dal V12 aspirato della F50 al V8 plug-in hybrid della Ferrari SF90 Stradale per tornare poi al V6. Alzate il volume e mettetevi comodi. Quale sarà il vostro preferito?

LE NOTE GIUSTE Al di là delle preferenze personali, non si riesce a trovare una sola Ferrari che canti male: sono tutte da tuffo al cuore, sia che appartengano ai modelli più importanti della Storia, sia che siano tra quelle (un po') meno esclusive. Non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno che anche la plug-in hybrid del Cavallino, la SF90 Stradale, abbia un sound da paura. E se ancora non ne avete abbastanza, guardatevi il video del nostro SoundBox, in cui al karaoke abbiamo invitato la Ferrari Portofino M.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/10/2022