Ferrari Roma Spider: tempo di unveiling per la nuova cabrio del Cavallino? Il teaser

Meno di una settimana fa, Ferrari indicava proprio il 16 marzo come data di unveiling di un nuovo modello. Giusto per accrescere un po’ la suspense - nelle scorse ore - sui canali social del Cavallino è comparso uno altro spot di 10 secondi che ci mostra giusto qualche dettaglio in più di quella che, secondo le prime indiscrezioni, sarà nuova Ferrari Roma Spider. Il video è il seguito della clip pubblicata lo scorso 9 marzo, nella quale si distingue chiaramente il volante della misteriosa sportiva di Maranello, accompagnata da una melodia naturalistica soave (qui il nostro approfondimento), molto in stile cabrio per intenderci...

A CIELO APERTO Come annunciato più volte negli scorsi mesi, il 2023 - per Ferrari - sarà l’anno della SF90 versione speciale (XX?) e appunto della Roma Spider. Nel caso si trattasse davvero di quest’ultima, la nuova GT a cielo aperto andrebbe inevitabilmente a sostituire la Portofino M (qui la nostra prova). Al momento, sappiamo anche che Maranello è al lavoro sull’erede della 812 Superfast e della LaFerrari, anche se con ogni probabilità questi due modelli non vedranno la luce prima del 2024. Quindi il cerchio si restringe proprio intorno a Roma Spider. Tutte le nostre domande troveranno comunque risposta oggi alle ore 20:00, quando sul sito ufficiale del Casa caleranno definitivamente i veli dalla nuova sportiva del Cavallino.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/03/2023