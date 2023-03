488 "Pista". Ma i burnout li fa nel centro di New York. Un video...irritante

Una Ferrari scambia la 5th Avenue per un'arena di gare di drifting, seminando il panico. Qualcuno per caso ha preso la targa?

New York City, un posto dove la normalità e la sobrietà non sono esattamente a casa propria. Cosa vuoi che sia, per chi frequenta la 5th Avenue, vedere transitare una Ferrari? Tuttavia, vedere una Ferrari che si gira su se stessa ad un incrocio, anche per gli anestetizzati cittadini della Grande Mela deve essere stato un episodio quantomeno insolito. Quale aggettivo associare al video che ritrae una 488 nera che dipinge ''bomboloni'' sull'asfalto della Quinta Strada? Inopportuno, incosciente, folle, oppure criminale? Forse sono le riprese di un futuro film d'azione? Non ci sembra.

ORDINARIA FOLLIA Il cortometraggio YouTube manca di contesto, tutto ciò di cui si può prendere nota è una Ferrari 488 Pista nera opaca che si esibisce in una serie di ''burnout'' in mezzo al traffico del centro di NYC, schivando per un pelo un affollato marciapiede e - al termine della sua performance - imboccando la 5th Avenue in contromano.

DELIRI DI ONNIPOTENZA Verso la fine della clip, sullo sfondo si scorgono una Lamborghini Gallardo Spyder e una BMW M3, a suggerire che forse la disinibita 488 Pista (un nomignolo che deve aver confuso il proprietario) stesse prendendo parte a una sorta di raduno di auto esotiche. Cioè manifestazioni nel corso delle quali accade anche che i partecipanti si convincano di godere di una specie di immunità. Sino a quando non succede un imprevisto, vedi il recente tuffo di testa sincronizzato delle due Ferrari nelle Marche. Senza contare che a Maranello, che di un loro gioiellino tu ne faccia un uso improprio, non vanno proprio entusiasti. E prendono nota.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/03/2023