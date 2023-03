Due in un colpo solo: lo schianto in Ferrari di cui tutti parlano. Il video

C'è un primato che l'Italia sarebbe felice di donare a qualche altro Paese, è quello del turismo delle corse non su pista, ma su strade aperte al traffico. Ché tanto - questo, all'estero, è il luogo comune - di pattuglie neanche l'ombra. E se una multa mai mi raggiungesse, finisce nell'immondizia. Pregiudizi dei quali due allegri ferraristi, un belga e un olandese, avrebbero persino potutto trovare conferma. Se non fosse che il loro Gran Premio si è concluso col ritiro in seguito a incidente. La convinzione circa la benevolenza delle Forze dell'ordine locali, tuttavia, resisterà: con ogni probabilità, in mancanza di altri specifici capi d'accusa se la caveranno con una multina di 42 euro a testa (art. 141 del Codice della Strada: perdita di controllo dei veicolo). Nemmeno il ritiro della patente: il danno, ma non la beffa. Dell'episodio al quale facciamo riferimento, forse già vi è giunta voce. Ecco il video.

REPLAY Per la cronaca: risalente a sabato 4 marzo, l'incidente ha per protagonista una Ferrari F12 Berlinetta e una SF90 Stradale Assetto Fiorano le quali, attraversando ad alta velocità un quartiere residenziale di Osimo in provincia di Ancona, una dopo l'altra mancano entrambe una curva a sinistra e proseguono la loro folle corsa contro la recinzione di una villa con piscina, non prima di aver spiccato il volo in seguito all'impatto con un dosso a bordo della carreggiata. La carambola viene documentata da una telecamera di sorveglianza della villa stessa: 700 mila euro vanno in fumo, per miracolo i due conducenti se la cavano con graffi e contusioni.

CONTENUTI DIDATTICI Vi proponiamo sia il filmato dello schianto, degno di una pellicola d'azione, sia una clip che mostra i vigili del fuco all'opera, mentre spengono l'incendio divampato dal cofano della F12 Berlinetta. Entrambi i contenuti sono stati condivisi sul web da un utente YouTube e in poche ore hanno comprensibilmente collezionato decine di migliaia di contatti. La speranza è che, oltre a soddisfare la propria morbosità, almeno una fetta di quel pubblico, nel proprio inconscio, abbia tratto un insegnamento.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/03/2023