A 160 all'ora sulla Corvette: l'arresto è spettacolare. Il video

L'autostrada illuminata come un albero di Natale dai lampeggianti delle auto della polizia per il fermo di una Corvette

Non è un film: è tutto vero! Guardate le scene del video qui sotto, è l'estratto di un telegiornale dell'emittente Fox 5 San Diego, che mostra le immagini di un arresto per eccesso di velocità ai danni di una Corvette C8 Stingray (qui la nostra prova in video). Le fonti parlano di ''almeno 12 auto della polizia'', e a contare le lucine lampeggianti pare siano parecchie di più...

VEDI ANCHE

VELOCITÀ ''SMODATA'' È accaduto in California: intorno alle 21:00 un autista che si sospetta fosse in stato di ebbrezza ha tentato di sfuggire a un'auto della polizia. L'inseguimento iniziato in autostrada ha visto aumentare il numero delle volanti coinvolte e ''In alcuni punti avrebbe raggiunto velocità superiori a 161 km/h''.

La Batmobile inseguita dalla polizia

INTANTO IN EUROPA... La corsa si è conclusa fuori dall'autostrada, dove i poliziotti sono riusciti a fermare la Corvette con l'aiuto di strisce chiodate che hanno bucato le gomme. L'autista non si è fermato suibito, ma dopo qualche minuto ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un terrapieno. Circondato, si è arreso solo una decina di minuti dopo. Nessun ferito, riportano le fonti. Ma che differenza rispetto a quanto sucede in Italia. Per non dire della Germania, dove un miliardario si è filmato mentre sulla sua Bugatti raggiungeva i 414 km/h sull'autobahn.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/03/2022