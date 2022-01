Nuova Corvette Z06: sentiamo come gira il V8 aspirato (video)

PRONTA PER SCENDERE NELL’ARENA DELLE SUPERCAR La Chevrolet Corvette C8 Z06 è arrivata alla sua fase finale di sviluppo, tanto che la versione praticamente definitiva sta girando in pista e su strada per i collaudi finali, quelli che servono a limare le ultime imperfezioni prima di entrare nei garage dei prossimi fortunati proprietari. Foto e video girano sul web da un po’ e la macchina sembra avere un potenziale davvero elevato per mescolare l'ordine gerarchico delle supercar e, sebbene non sappiamo ancora nulla sulla data di commercializzazione e sui prezzi definitivi, è prevedibile che arriverà con listini significativamente più bassi delle sue rivali più accreditate. Ebbene, oggi possiamo dare un’occhiata molto da vicino alla supercar yankee grazie ai colleghi della stampa di Top Gear, che hanno avuto sottomano un esemplare per qualche ora.

Nuova Chevrolet Corvette Z06: tutto pronto per sfidare le supercar europeeUN MOTORE ESCLUSIVO Il punto forte della nuova “Chevy” è il suo propulsore. Mentre la Stingray standard ha un V8 da 6,2 litri condiviso con altri modelli GM, il V8 LT6 aspirato da 5,5 litri della Z06 non viene utilizzato da nessun'altra auto del costruttore americano ed è condiviso solo con il modello da corsa C8 R. Non solo è un motore con lubrificazione a carter secco, ma presenta anche un manovellismo a 180°, o piatto, pistoni in alluminio forgiato, bielle in titanio, doppi corpi farfallati e collettori di scarico in acciaio inossidabile. Soluzioni tecniche che hanno permesso di raggiungere una potenza di 670 CV per 623 Nm di coppia. I dati sull'accelerazione non sono stati annunciati ufficialmente, ma notizie uscite dal reparto tecnico a novembre scorso hanno lasciato intendere che l'auto può toccare i 100 orari da fermo in poco più di 2,6 secondi e percorrerà il quarto di miglio (circa 400 metri) in 10,6 secondi. Durante l’analisi dell'auto, che potete seguire nel video, i ragazzi di Top Gear hanno avuto l'opportunità di accendere e mandare su di giri questo motore.

UN ASPIRATO VECCHIA MANIERA Qualche sgasata che ha fatto subito accendere gli animi visto che la risposta all’acceleratore sembra piuttosto notevole, con gli 8 cilindri capaci di prendere giri molto rapidamente. In un mondo in cui i motori aspirati ad elevato regime di rotazione stanno diventando sempre più rari, il V8 della Z06 è una boccata d'aria fresca. Come si è visto nelle immagini, i ragazzi di Top Gear non hanno fatto un test dinamico per mettere alla prova la nuova Z06, ma quando ci sarà la possibilità aspettiamoci grandi sorprese dal “bombardone” americano. La nuova super “Vette” si dimostrerà all'altezza delle rivali europee come la Lamborghini Huracan e la Porsche 911 GT3? Solo il tempo lo dirà. Stay tuned!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/01/2022