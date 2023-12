Audi Sport quattro S1 e Audi S1 Hoonitron, generazioni a confronto

Lia Block con l'Audi S1 Hoonitron e Michèle Mouton con la sua Audi Sport quattro S1 a Sanremo: generazioni a confronto in video

Lia Block con l'Audi S1 Hoonitron che fu di suo padre incontra l'icona del rallismo mondiale Michèle Mouton con la sua Audi Sport quattro S1 sulle strade del Rally di Sanremo: nel video qui sotto il rendez vous di due generazioni di piloti e di auto da corsa. Decenni di storia del motorsport le separano.

DIFFERENZA ABISSALE Potenza e prontezza dell'auto elettrica sono di un'altro pianeta: l'aspetto da astronave non è solo apparenza. Impressionanti gli ingombri, che fanno sembrare le strade del Sanremo ancora più strette sulla Hoonitron. Che per intraversarsi nei tornanti sfrutta fino all'ultimo millimetro l'asfalto disponibile tra la montagna e il guard rail. Più composta la ''quattro'', che viene guidata con molta più cautela, si direbbe. Del resto, ditemi voi se non vi farebbe più male vedersi accartocciare la leggendaria Gruppo B che la moderna showcar.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/12/2023