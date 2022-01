In attesa del tappeto rosso, la Tonale si svela lentamente sui social

SI FA VEDERE POCO ALLA VOLTA Per il debutto è questione di giorni, l’Alfa Romeo Tonale sta per sfilare sul red carpet e la première rende sempre più impazienti gli addetti ai lavori e gli appassionati del Biscione, il rendez-vous è di quelli da segnare in agenda. Appuntamento all’8 febbraio, ma intanto il SUV compatto di Arese gioca a fare il misterioso svelando solo qualche dettaglio, senza farsi mai vedere del tutto. Oggi è il turno di un breve video teaser - pochi secondi - condiviso su Twitter, che mostra brevemente il profilo del quadro strumenti e l'avantreno del SUV con le luci diurne a LED oltre alla tipica calandra Alfa Romeo. Anche se questi sono gli unici elementi di design visibili, è ormai chiaro che il modello di produzione assomiglierà al concept svelato a inizio 2019. Vediamo insieme il breve filmato condiviso sui social.

Discover driver-centric design in the cockpit of the new #AlfaRomeoTonale, featuring the multi-functional “Cannocchiale” cluster. “La Metamorfosi” begins February 8th. https://t.co/7tknJCcFTR pic.twitter.com/dh7o9BUwBq — Alfa Romeo USA (@AlfaRomeoUSA) January 26, 2022

QUALCHE DETTAGLIO FA CAPIRE MEGLIO Il video mostra parte del contagiri e una piccola porzione del volante. Detto questo, ricordiamo che numerosi prototipi della Tonale sono stati beccati su strada durante i collaudi negli ultimi mesi e sebbene fossero coperti con le pellicole mimetiche, si potevano intravvedere alcuni dettagli come i fari posteriori a LED, che saranno anche molto simili a quelli del concept. A livello di meccanica, sappiamo che il SUV italiano sarà offerto con una motorizzazione plug-in hybrid, condivisa con la Jeep Compass e Renegade 4xe. Si tratta di un quattro cilindri turbo-benzina di 1,3 litri abbinato a una trasmissione automatica e a un motore elettrico montato posteriormente, che assicura la trazione su tutte e quattro le ruote. Con ogni probabilità, Alfa Romeo è intervenuta su questo motore per assicurare alla Tonale potenza e coppia superiori rispetto ai modelli Jeep, nel pieno della sua filosofia, che pone l’accento sulle performance e il piacere di guida dei suoi modelli. Infine, sappiamo che questo non è l'unico nuovo SUV che la Casa di Arese sta sviluppando. All'inizio di novembre è stato rivelato che la Alfa Romeo lancerà la Brennero un SUV che si piazzerà sotto la Tonale, come modello di accesso alla gamma e in competizione con altri piccoli SUV premium come la Mini Countryman.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/01/2022