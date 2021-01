PERMESSO, SCUSATE! Test come questo, lo dico subito, mi fanno storcere il naso. Vero: su alcuni tratti delle autobahn tedesche non ci sono limiti di velocità, ma lanciarsi sul filo dei 300 all'ora dove le altre auto viaggiano molto più lente è comunque un rischio inaccettabile, a mio avviso. Se nonostante tutto volete sapere che effetto fa, gli olandesi di AutoTopNL hanno pubblicato su YouTube la ripresa video di alcuni lanci con l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020 proprio sulle autostrade tedesche, cercando di avvicinare il più possibile la velocità massima di 307 km/h. Quanto si sono avvicinati? Abbastanza, pur in condizioni di traffico non certo ideali. Sotto il filmato degli olandesi, qui invece il video della nostra prova in pista contro BMW M4 GTS e Mercedes-AMG C 63 S.

LISCIA COME L'OLIO Il video documenta in modo efficace la formidabile progressione della super berlina del Biscione. Spento il controllo di trazione, la Giulia trova comunque un'ottimo grip che le permette di contenere il pattinamento mentre scarica a terra i 510 CV e 600 Nm del suo V6 da 2,9 litri. Con il contributo del cambio a convertitore di coppia che il guidatore lascia lavorare in automatico. Il cupo ringhio del motore appare poco invadente ed è disturbato in maniera assai modesta dai fruscii aerodinamici indotti dall'alta velocità. Una prestazione, in definitiva, colta in souplesse. Non sono questi i test che possono mettere in difficoltà una Giulia: un motivo in più per non cercare di ripetere la discutibile impresa degli olandesi.