CRESCITA CONTINUA Il finlandese Teemu Suninen è un altro dei talenti svezzati dal team M-Sport, con il quale corre nel WRC dalla stagione 2018, anno in cui fin da subito ha ottenuto buoni risultati. Lo scorso campionato è partito malissimo per lui, con risultati deludenti e zero punti nei primi tre appuntamenti, prima di un netto cambio di marcia a cui ha contribuito l'arrivo come navigatore dell'esperto Jarmo Lehtinen, con il quale è subito andato a podio nel Rally Italia.

LA CARRIERA Suninen fece parlare di sè da giovanissimo, quando nel 2014 vinse al debutto nel WRC3 il Rally Finlandia al volante di una Citroen DS3 R3T. Un unico acuto stagionale ripetuto l'anno successivo, questa volta in Italia. Nel 2015 avviene anche l'esordio nel WRC2, classe dove ottiene un successo in Gran Bretagna al volante di una Skoda Fabia R5. Con la stessa vettura l'anno successivo vince in Messico, Italia e Polonia, finendo al terzo posto della classifica generale. Nel 2017 passa al team M-Sport e con la Ford Fiesta R5 si fa trovare ancora una volta pronto: una vittoria e tre podi gli permettono di bissare il piazzamento finale dell'anno prima. Non solo, in quell'anno debutta anche nel WRC e impressiona subito vincendo una speciale in Polonia e chiudendo appena giù dal podio in Finlandia. Appuntamento con i primi tre rimandato al 2018, quando iniziai a partecipare in pianta stabile ai rally della massima categoria, giungendo terzo in Portogallo e chiudendo undicesimo. Lo scorso anno ottiene il secondo posto nel già citato Rally Italia e termina nono in classifica generale.

TEEMU SUNINEN, LA SCHEDA