JOLLY GIAPPONESE Pupillo di Tommi Makinen, che lo ha fatto correre nel suo team fin dal 2016, Takamoto Katsuta rappresenta la grande scommessa della Toyota, desiderosa di riportare un pilota giapponese nel WRC anche per avere un maggior ritorno d'immagine nella propria patria. Il sorridente Takamoto prenderà parte a otto appuntamenti della stagione 2020 del WRC, i sette che si disputeranno in Europa più ovviamente il Rally Giappone.

LA CARRIERA Katsuta ha iniziato a correre in pista e solo dal 2014 ha cominciato a prendere confidenza nei rally. Nel 2015 entra a far parte di Toyota Gazoo Racing Challenge, il programma per giovani piloti dove incontra il suo mentore Makinen. L'esordio nel Mondiale Rally è però al volante di una Ford Fiesta R5, con la quale partecipa ad alcune gare del WRC2, a partire dal Rally Finlandia del 2016, sua unica presenza in quell'anno. Dal 2017 le sue partecipazioni aumentano e con esse arrivano i primi risultati: un podio in Italia nel 2017, una vittoria in Svezia nel 2018 e una in Cile lo scorso anno. Nel 2019 esordisce anche nel WRC, ottenendo un più che positivo decimo posto nel Rally Germania.

TAKAMOTO KATSUTA, LA SCHEDA