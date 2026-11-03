Toyota raddoppia: tornano Rovanperä e Tänak, debutta la GR Celica Rally1

Toyota ha annunciato i programmi per il WRC 2027, confermando una formazione di sei vetture suddivise tra due squadre e il ritorno dei due ex iridati Kalle Rovanperä e Ott Tänak. La casa giapponese affronterà il nuovo ciclo regolamentare con due modelli differenti, la nuova GR Celica Rally1 e la GR Yaris Rally1, riportando nel campionato due piloti che avevano lasciato le competizioni al termine del 2025. Tra le novità spicca anche il ritorno del nome Celica, legato ai successi Toyota degli anni Novanta.

Two teams. Two brand-new cars for 2027. One bold new approach for a new era of WRC competition. 🔥 #GAZOORacing #TOYOTARACING #WRC #GRYaris #GRCelica https://t.co/PuUhzqyGvZ — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 3, 2026

Evans, Solberg e Pajari sulla nuova GR Celica Rally1

La squadra denominata Toyota Racing schiererà tre GR Celica Rally1 affidate al campione del mondo in carica Elfyn Evans, a Oliver Solberg e a Sami Pajari, rispettivamente primo, secondo e terzo nella classifica Piloti 2026. Per Evans si tratterà dell'ottava stagione consecutiva con Toyota, ma la prima al volante della nuova Celica. Il modello tornerà così a essere protagonista nei rally dopo i successi ottenuti tra gli anni Ottanta e Novanta, compresi i titoli mondiali conquistati nel 1993 e nel 1994.

''Sono molto felice di iniziare la nostra ottava stagione insieme a Toyota entrando in questa nuova era - ha dichiarato Evans - Credo che condividiamo la stessa mentalità, quella di voler sempre migliorare e ottenere di più, quindi i nostri obiettivi sono perfettamente allineati. La nuova vettura sarà molto diversa da quelle a cui siamo abituati e ci sarà del lavoro da fare per adattarci e sfruttarne al massimo il potenziale. Non vedo l'ora di affrontare questa sfida''.

Solberg, reduce dalla delusione nella Power Stage del Rally Sardegna che gli è costata il titolo iridato, è in cerca di rivincite: ''È stata una stagione ricca di alti e bassi, con momenti incredibilmente positivi alternati a fasi più difficili; abbiamo imparato molto e lottare per il campionato fino all'ultimo è stato qualcosa di speciale. Ora voglio fare tesoro degli aspetti positivi e di tutto ciò che ho appreso, guardando avanti''.

Returning an iconic name to the WRC! 🔥 Fresh from one of the most exciting championship deciders in years, Elfyn, Oliver and Sami come together to drive the new GR Celica Rally1 under the TOYOTA RACING banner in 2027. 🤝 #TOYOTARACING #WRC #GRCelica https://t.co/8d25DoIhpM — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 3, 2026

Anche Pajari è rimasto in corsa fino all'appuntamento finale, ma per il giovane finlandese già questo è stato motivo di grande orgoglio: ''Conquistare tre vittorie e nove podi, restando in lizza per il campionato fino all'ultima prova, è un traguardo che è andato ben oltre le nostre aspettative. Abbiamo dimostrato di poter essere competitivi su tipologie di rally molto diverse tra loro, il che mi dà grande fiducia per il futuro''.

Tänak torna a tempo pieno, Rovanperä con un programma parziale

La seconda formazione, denominata Gazoo Racing Toyota, utilizzerà invece la GR Yaris Rally1. A guidarla saranno Ott Tänak e Takamoto Katsuta, entrambi impegnati in un programma completo, mentre Kalle Rovanperä prenderà parte soltanto ad alcuni appuntamenti. Per Tänak si tratta di un ritorno nella squadra con cui aveva conquistato il titolo mondiale nel 2019. L'estone e il copilota Martin Järveoja hanno già ripreso a lavorare con Toyota nel corso del 2026, partecipando come collaudatori allo sviluppo delle nuove vetture dopo l'addio a Hyundai alla fine della stagione precedente.

''Conserviamo ottimi ricordi della nostra precedente esperienza qui - ha spiegato Tänak - Ho molto rispetto per le persone che lavorano nella squadra e per quello che hanno ottenuto. È stato bello tornare a collaborare con loro quest'anno nello sviluppo della vettura. Mi sono goduto il periodo lontano dalle gare, ma la voglia di guidare è rimasta forte. Sarà un nuovo inizio per tutti, con ancora molte incognite, ma non vedo l'ora di tornare sulle prove speciali''.

Familiar faces, new beginnings 😁 Taka is joined by good friends Ott and Kalle to drive the new GR Yaris Rally1 with GAZOO Racing TOYOTA in 2027 🤝 #GAZOORacing #WRC https://t.co/I7NeUuBfQ5 — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 3, 2026

Il rientro di Rovanperä arriva invece dopo un 2026 trascorso lontano dal WRC. Il due volte campione del mondo aveva lasciato i rally alla fine del 2025 per intraprendere una carriera nelle monoposto, ma problemi di salute avevano successivamente interrotto il suo programma. Tornato in condizioni di poter gareggiare, il finlandese ha partecipato ai test della nuova Toyota, avviando così il percorso verso il rientro insieme al copilota Jonne Halttunen: ''Questa squadra è sempre stata come una famiglia per me e, in un certo senso, non ho mai avuto davvero la sensazione di averla lasciata - ha raccontato Rovanperä - Mi è piaciuto avere l'opportunità di fare esperienze diverse, ma i rally hanno rappresentato una parte enorme della mia vita e dopo un po' ho iniziato a sentire la mancanza della guida. La priorità quest'anno è diventata la mia salute e, quando sono tornato in condizione di guidare, la squadra mi ha offerto la possibilità di provare la nuova vettura. Da lì abbiamo iniziato a programmare la prossima stagione''.

Katsuta è in cerca di conferme, dopo una prima parte di 2026 che lo ha visto conquistare due successi consecutivi tra Kenya e Croazia e una seconda metà piuttosto deludente: ''È stato un anno speciale per me, soprattutto perché sono riuscito a raggiungere un obiettivo che inseguivo da tempo e a ottenere le mie prime vittorie nel WRC. Sono davvero grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, ma ho ancora un traguardo più ambizioso: lottare per il titolo mondiale''.

Una sesta vettura e la possibilità di rivedere Ogier

La presenza part-time di Rovanperä permetterà a Toyota di alternare altri piloti sulla terza GR Yaris Rally1 nel corso del 2027. Tra i possibili candidati figura Sébastien Ogier, che ha già anticipato l'intenzione di affrontare un calendario ridotto e ha annunciato che non sarà al via del Montecarlo, appuntamento che non saltava dal 2011. Non sono però ancora stati definiti gli eventuali impegni del nove volte campione del mondo, né i nomi degli altri piloti che potrebbero trovare spazio nella formazione.

WRC 2025, Rally Finlandia: Sebastien Ogier (Toyota)

Toyota ha inoltre confermato la prosecuzione del proprio programma di sviluppo dei giovani talenti. Yuki Yamamoto, Jaspar Vaher e Takumi Matsushita saranno impegnati nel WRC2 attraverso il Toyota WRC Challenge Programme.

Prosegue lo sviluppo delle vetture 2027

L'annuncio è arrivato nella sede Toyota di Jyväskylä, in Finlandia, il giorno successivo alla cerimonia di avvio dei lavori del nuovo centro tecnico di Majajärvi, destinato a rafforzare le attività sportive della casa giapponese. Nel frattempo, sulle strade sterrate della Finlandia centrale, Toyota sta completando sei giorni di test con il prototipo 2027, utilizzato per simulare le condizioni di gara e proseguire lo sviluppo delle vetture destinate al nuovo regolamento.

La scelta di schierare due modelli e due squadre rappresenta quindi una delle principali novità del prossimo WRC, con Toyota che potrà contare su almeno tre campioni del mondo e su una formazione che combina piloti esperti e giovani già protagonisti del campionato che si candidano a monopolizzare le prime posizioni del campionato.

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