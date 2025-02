Rally Svezia, tutte le info. 11 le Rally1 al via, ma non ci sarà Bertelli

Dopo la tradizionale apertura con il Rallye Monte Carlo, il Mondiale WRC fa tappa sulle nevi del Rally Svezia, in programma questa settimana dal 13 al 16 febbraio. Saranno ben 11 le vetture Rally1 al via, impegnate a sfidarsi sulle spettacolari strade ghiacciate della regione di Vasterbotten, situata nella zona settentrionale della nazione scandinava e sede dell'evento dal 2022, quando si decise lo spostamento a Nord per sfuggire al surriscaldamento globale e assicurarsi fondi stradali sufficientemente innevati.

RALLY SVEZIA 2025: IL METEO E IL PERCORSO

Il parco assistenza verrà realizzato nella città di Umea, capoluogo della regione. Ghiaccio, banchi di neve e temperature sottozero sono confermati per il weekend, quando non sono previste precipitazioni ma un'ondata di freddo che dovrebbe portare le minime e massime ben sotto lo zero, con un picco di -16° gradi nella notte di sabato.

La contesa inizierà giovedì sera con il primo passaggio sulla prova spettacolo di 5 km che si sviluppa proprio a Umea, concludendosi nella Red Barn Arena. Venerdì sono previste tre speciali da ripetere due volte, prima di un nuovo passaggio sulla prova sprint cittadina. L'avvio sarà subito impegnativo con i 28 km della Bygdsiljum, la più lunga della giornata. Programma simile sabato, con tre prove da ripetere due volte, ma su distanze che non vanno oltre i 16 km della Kolksele. Il finale sarà ancora a Umea, ma con il primo passaggio sulla Umea Power da 10 km che sarà poi anche teatro della Power Stage di domenica. L'ultima giornata sarà tutt'altro che una passeggiata, visto che prima della prova conclusiva sono previsti due passaggi sui 29 km della Vastervik, la speciale più lunga di questa edizione. In totale sono 18 le SS, per 300 km cronometrati e una distanza totale che con i trasferimenti arriva a 1060 km.

RALLY SVEZIA 2025: I PARTECIPANTI

Come detto, il campo partenti sarà particolarmente ricco, anche se non mancano le assenze eccellenti. Non sarà al via Sebastien Ogier, vincitore del Rallye Monte Carlo ma impegnato in un programma part time con Toyota. Cambierà dunque il leader della classifica generale del WRC, con i piloti impegnati in tutte le gare della stagione che inevitabilmente saliranno nelle prime posizioni. Assente anche il vincitore dell'edizione 2024 del Rally Svezia, il finlandese Esapekka Lappi che non è stato confermato da Hyundai. Una delle novità doveva invece essere la presenza di Lorenzo Bertelli, al via con una Toyota GR Yaris privata. L'italiano, che lo scorso anno chiuse al decimo posto, ha comunicato lunedì pomeriggio la sua assenza a causa di ''sopraggiunti impegni lavorativi imprevisti'' probabilmente legati al suo ruolo all'interno del gruppo Prada.

La Hyundai si presenterà con i suoi tre titolari Thierry Neuville, Ott Tanak e Adrien Fourmaux. Il francese, protagonista di un ottimo esordio sulla i20, lo scorso anno ottenne il suo primo podio WRC proprio sulle nevi svedesi. Saranno invece nuovamente cinque le Toyota GR Yaris al via. Per il team ufficiale sono presenti Elfyn Evans, Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta, a cui si affianca il finlandese Sami Pajari del secondo team del costruttore giapponese. Novità in casa M-Sport Ford: accanto ai titolari Gregoire Munster e Josh McErlean ci saranno infatti il greco Jourdan Serderidis e soprattutto l'attesissimo Martins Sesks. Il lettone, alla prima delle sei presenze previste per il 2025, è chiamato a confermare le ottime impressioni suscitate lo scorso anno, quando ha debuttato nella massima categoria del rally chiudendo quinto in Polonia e settimo nell'appuntamento di casa.

Nel WRC2 sono 20 gli equipaggi al via e gli occhi sono puntati soprattutto su Oliver Solberg che, dopo aver partecipato al Monte Carlo senza gareggiare per i punti, inizia ufficialmente la sua rincorsa al titolo con la Toyota GR Yaris Rally2. Stessa vettura per altri possibili protagonisti come l'estone Georg Linnamae e il finlandese Tuukka Kauppinen, nuova grande promessa del rallismo nordico divenuto la scorsa settimana il più giovane vincitore dell'Arctic Lapland Rally all'età di appena 18 anni. Tra i piloti al via con la Skoda Fabia attenzione in particolare ai finlandesi Mikko Heikkila e Lauri Joona, mentre il campione del WRC Junior Romet Jurgenson partecipa con una Ford Fiesta Rally2. Presente anche la Citroen C3 di Rachele Somaschini, mentre non sarà al via il terzetto francese che ha monopolizzato il podio del Rallye Monte Carlo, formato dai fratelli Yohan e Leo Rossel e da Eric Camilli. Assente anche Nikolay Gryazin. Nel WRC3 tra i più attesi ci sono il francese Matteo Chatillon e il nostro Matteo Fontana.

