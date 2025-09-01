Rally Paraguay: Hyundai fa ritirare Fourmaux dopo il traguardo, la spiegazione

La Hyundai ha deciso di ritirare Adrien Fourmaux dalla classifica finale del Rally Paraguay, terminato dal francese al quarto posto dopo che la pioggia e alcuni problemi tecnici emersi sulla sua i20 N avevano contribuito a fargli perdere la seconda posizione a lungo occupata nella giornata di domenica. La decisione della casa coreana, presa prima del controllo finale, è puramente tattica e spinta da almeno un paio di validi motivi.

Hyundai: la spiegazione ufficiale del ritiro di Fourmaux

Il primo motivo è strettamente legato al regolamento del mondiale WRC per quanto riguarda la sostituzione di componenti sigillati su una vettura. Il Rally Paraguay e il prossimo Rally Cile sono classificati come eventi collegati e ciò significa che parti come il cambio e il differenziale devono rimanere i medesimi per entrambi gli eventi. La loro sostituzione senza incappare in una penalità di 5 minuti è concessa solo in caso di ritiro dal primo evento o di autorizzazione da parte del delegato tecnico FIA.

Dunque, con questa decisione, Hyundai potrà intervenire sulla i20 di Fourmaux senza incappare in penalizzazioni che avrebbero relegato sicuramente il francese ai margini della top 10 del prossimo rally. François-Xavier Demaison, direttore tecnico del team della casa coreana, ha ammesso: ''Non si può negare che questo sia stato un rally difficile per noi, con molti alti e bassi. I risultati non riflettono le prestazioni della nostra vettura questo fine settimana, ma i nostri equipaggi hanno chiaramente avuto problemi di assetto e altri problemi meccanici, oltre alle forature. Per questo motivo, abbiamo deciso di ritirare la vettura di Adrien per avere maggiore libertà nelle opzioni di assetto per il Rally del Cile''.

Il secondo motivo: l'inseguimento al titolo mondiale Piloti

Il ritiro di Fourmaux ha ovviamente conseguenze in termini di assegnazione dei punti del Rally Paraguay per tutti quei piloti che si sono classificati alle sue spalle. Il primo di questi è, non casualmente, Ott Tanak, ossia il meglio piazzato tra i portacolori Hyundai nella lotta per il titolo mondiale. L'estone, scivolato inizialmente a -20 dal leader della classifica generale Elfyn Evans, fa così un doppio passo in avanti portandosi a -18. Della decisione beneficia anche un pilota della rivale Toyota, ossia Kalle Rovanpera: il finlandese sale dal sesto al quinto posto e con i due punti guadagnati stacchi Sebastien Ogier tornando secondo in solitaria, ad appena 7 punti da Evans.

Questa decisione di Hyundai ha dunque più aspetti positivi che negativi per la casa coreana. Inoltre, Fourmaux nel prossimo Rally Cile potrà contare su una macchina al 100% del proprio potenziale che gli permetterà di lottare per le primissime posizioni e magari togliere punti ai piloti Toyota, così come stava avvenendo in Paraguay fino a quando i vari contrattempi non hanno fatto sfumare una possibile vittoria.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/09/2025